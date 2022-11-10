MEB'den 'öğretmenlik sınavının ertelendiği' iddialarına ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı 'öğretmenlik sınavının ertelendiği' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmi makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
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