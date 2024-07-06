MEB’den özel okullara ‘öğrenci ataması’
Türk ve yabancı özel okullarda yaklaşık iki milyon öğrenci öğrenim görüyor. Bu öğrencilerin 60 bini ise ücretsiz kontenjandan yararlanıyor.
Özel
okulların ücretsiz öğrenci kontenjanının
yüzde 2’sinin, bundan böyle Milli Eğitim
Bakanlığı’nca belirlenecek olması,
eğitimcilerin tepkilerine neden oldu.
Örneğin en yüksek puanla öğrenci
alan Robert Kolej’in “ücretsiz öğrenci”
kontenjanının yüzde 2’sini hangi
öğrencilerin oluşturacağı kaygıyla
bekleniyor. Bakanlık, öğrencilerin
“oluşturulacak sistem üzerinden
tercih sırası ve puan üstünlüğü dikkate
alınarak” yerleştirileceğini açıkladı.
Ancak, bu “puan üstünlüğü” ne anlama
geliyor? Henüz belirsiz.
OLUMSUZ ETKİLER
Eğitimci Ali Apaydın, “MEB’in son
bir yıl içinde yaptığı diğer yönetmelik
değişiklikleri gibi bu değişikliği de
anlamak ve anlamlandırmak mümkün
değil! Düşünsenize bir ülkenin
Milli Eğitim Bakanlığı okul işlerini
yürütmeye soyunuyor. Yani okullardaki
öğretmenler kurulunun yapacağı
işleri bakanlık, ‘Hayır, ben yapacağım’
diyor. Bu gerçekten abesle iştigal bir
durumdur” dedi.
Bu yönetmeliği hazırlayanların on
binlerce öğrenciyi belirlemek için nasıl
bir iş yüküyle karşı karşıya kalacaklarının
farkında olup olmadıklarını soran
Apaydın, şöyle devam etti: “Dahası tüm
okullarda olduğu gibi özel okullarda da
sınıfların belirlenmesinde öğrencilerin
ön öğreni yetkinliklerinin birbirine
mümkün olduğunca yakın olmasına
dikkat edilir. Çünkü aynı sınıf içinde
ders alan öğrencilerin akademik olarak
birbirlerinden çok farklı seviyelerde
olması başta öğretmen verimliliği olmak
üzere o sınıftaki tüm öğrencilerin ders
başarısını olumsuz bir şekilde etkiler.”
NEDEN MÜDAHALE EDİLİYOR?
Apaydın, “Devlet okullarında bile bu
homojenliği sağlamak adına herhangi
bir projesi olmayan bakanlık, niye
özel okullara böyle bir müdahalede
bulunuyor?” sorusunu sonrdu ve
şunları söyledi:
“Adeta özel okullara öğrenci ataması
yapılacak demektir bu. Kuşkusuz bunun
pek çok hukuki boyutu da vardır. Eğitim
açısından da bakanlık hangi öğrencinin
hangi okuldaki hangi sınıfa uygun
olacağını nasıl belirleyecek, bu konuda
nasıl karar verecek?”
"BAKANLIK YÖNETİLMİYOR"
Eğitimci Ali Apaydın, “Bilim
dünyasında Wolfgang Pauli’ye
atfedilen ünlü bir söz vardır ‘Yanlış
bile değil!’ diye. Şu anda da MEB’in
yaptıklarının karşılığı tam olarak
bu bence. Bakanlığımız yanlış
bile yönetilmiyor, bakanlığımız
yönetilmiyor! Sürekli bir kriz
ve kaos üreten bir kuruma
dönüşüyor giderek” dedi.
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