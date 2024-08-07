MEB'den yaz tatili kararı!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağını açıkladı. Karar, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için geçerli olacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağını açıkladı.Bu yıl için tatil süresinde bir değişiklik yapılmayacak. Yeni eğitim öğretim yılı planlandığı gibi 9 Eylül’de başlayacak.
Öte yandan, ers saatlerine ilişkin değişiklikler de Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde. Bakan Tekin, öğretmenlerin yoğun şikayetleri üzerine ders saatlerinin kısaltılacağını belirtti. Bu düzenlemenin gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanması bekleniyor.
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi şu şekilde olacak:
1. Dönem Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024
Sömestr Tatili: 20 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025
2. Dönem Ara Tatil: 31 Mart 2025 – 4 Nisan 2025
Yaz Tatili Başlangıcı: 9 Eylül 2024, Bitişi: 20 Haziran 2025
Yeni düzenlemelerle ilgili detaylar, önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde açıklanacak. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler bu değişikliklere göre hazırlıklarını yapacak.
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