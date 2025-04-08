MEB'den 'yaz tatili öne çekilecek' iddialarına dair açıklama

Yayınlanma: 08.04.2025 - 12:14

Güncelleme: 08.04.2025 - 12:14

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor" şeklinde yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi'nin 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığını ve eğitim öğretim süreçlerinin bu takvime göre devam ettiğini vurguladı.

Bakanlık, açıklanan takvime göre, 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olan eğitim öğretim yılının, daha önce duyurulduğu gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona ereceğini kaydetti.



