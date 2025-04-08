MEB'den 'yaz tatili öne çekilecek' iddialarına dair açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, bazı basın organlarında yer alan "yaz tatili erkene çekilecek" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın takvime uygun olarak devam edeceğini belirtti.

MEB'den 'yaz tatili öne çekilecek' iddialarına dair açıklama
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 12:14

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor" şeklinde yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi'nin 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığını ve eğitim öğretim süreçlerinin bu takvime göre devam ettiğini vurguladı.

Bakanlık, açıklanan takvime göre, 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olan eğitim öğretim yılının, daha önce duyurulduğu gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona ereceğini kaydetti.



Etiketler: #milli eğitim bakanlığı #Yaz Tatili
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