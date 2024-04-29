MEB’in yeni müfredatında Atatürk devrimleri ve ilkelerinin seyreltilmesi tepki çekti: Eğitimde 'laiklik' tırpanlanıyor

Yayınlanma: 29.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.04.2024 - 04:00

Bakanlığın yeni müfredatın ismini AKP’nin 2023 seçim bildirgesine atıf yaparak “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” olarak açıklaması “eğitimin siyasallaştırılması” tepkisini çekti. Bakanlığın, 8. sınıf TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinin amaçları arasından “laikliğin kavratılması”nı da kaldırdı. MEB 2018 müfredatında dersin amaçları arasında olan “İnsan hakları, ulusal egemenlik, tam bağımsızlık, milliyetçilik, demokrasi, laiklik ve cumhuriyet kavramlarının Türk milleti için ifade ettiği önemi kavramaları amaçlanmıştır” maddesini de yeni müfredattan kaldırdı.

ÜNİTE SAYISI AZALTILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatta yüzde 35 oranında sadeleşme yapıldığını belirtmişti. 8. sınıfta gösterilen TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinin ünitesinin azaltıldığı saptandı. 12. sınıf TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinin ünite sayısı da 8’den 3’e düşürüldü. 12. sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin amacı ve uygulanma esaslarından da laiklik kaldırılırken “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” içeriğe eklendi.



TARİH DERSINDE TÜRK-İSLAM VURGUSU

TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinde laikliği seyrelten bakanlık 9., 10., ve 11. sınıf tarih derslerinde de Türk-İslam vurgusu yaptığı saptandı. 2023 müfredatında olmamasına karşın dersin amacına “Türk-İslam medeniyetinin temel referansları olan milli ve manevi değerlerin uygulamalı olarak verilmesi esas alınmıştır” ifadesi konuldu. Bununla birlikte dersin okuma listelerine Türkİslam uygarlığında vakıflar konusunu ele alan kitaplar eklendi.

