Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer düzenlemesi

Metro İstanbul, Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında seferlerin bugün ve yarın saat 00.00'da sona ereceğini duyurdu.

AA
16 Aralık 2022 Cuma, 09:28
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer düzenlemesi
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Metro İstanbul, Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattında yapılan çalışma nedeniyle sefer saatlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda seferlerimiz 16-17 Aralık tarihlerinde 00.00'da sona erecek ve gece metrosu hizmeti verilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.


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