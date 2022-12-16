Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer düzenlemesi

16 Aralık 2022 Cuma, 09:28

Metro İstanbul, Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattında yapılan çalışma nedeniyle sefer saatlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda seferlerimiz 16-17 Aralık tarihlerinde 00.00'da sona erecek ve gece metrosu hizmeti verilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.