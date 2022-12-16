Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer düzenlemesi
Metro İstanbul, Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında seferlerin bugün ve yarın saat 00.00'da sona ereceğini duyurdu.
Metro İstanbul, Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattında yapılan çalışma nedeniyle sefer saatlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda seferlerimiz 16-17 Aralık tarihlerinde 00.00'da sona erecek ve gece metrosu hizmeti verilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.
#MetroDuyuru #M7— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 16, 2022
Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz 16-17 Aralık tarihlerinde 00.00’da sona erecek ve Gece Metrosu hizmeti verilemeyecektir. https://t.co/5nubW7V35p
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