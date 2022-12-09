İstanbullular dikkat: Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer düzenlemesi
Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sadece bu hafta sonu için düzenlemeye gidildi. Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan açıklama geldi.
Metro İstanbul, Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında seferlerin 10-11 Aralık'ta 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağını duyurdu.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz 10 ve 11 Aralık tarihlerinde 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır ve 10 Aralık'ta gece metrosu hizmeti verilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.
#MetroDuyuru #M7— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 9, 2022
Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz 10-11 Aralık tarihlerinde 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır ve 10 Aralık'ta Gece Metrosu hizmeti verilemeyecektir. https://t.co/5nubW7E03p
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