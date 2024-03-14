Yayınlanma: 14.03.2024 - 17:16

Güncelleme: 14.03.2024 - 17:16

Mecidiyeköy metro hattının ne zaman açılacağı ve neden kapalı olduğu, İstanbul'da yaşayan birçok kişi tarafından merak edildi. Peki, Mecidiyeköy - Şişli metrosu neden kapalı? Mecidiyeköy - Şişli metrosu ne zaman açılacak?

MECİDİYEKÖY METRO HATTI ÇALIŞMIYOR MU, NEDEN?

İstanbul'da Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kişi intihar etti. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.