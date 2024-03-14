Mecidiyeköy - Şişli metrosu neden kapalı? Mecidiyeköy - Şişli metrosu ne zaman açılacak?
İstanbul’un en çok yoğunluk yaşanan metro hatlarından biri olan Mecidiyeköy metrosu kapatıldı. Peki, Mecidiyeköy - Şişli metrosu neden kapalı? Mecidiyeköy - Şişli metrosu ne zaman açılacak?
Mecidiyeköy metro hattının ne zaman açılacağı ve neden kapalı olduğu, İstanbul'da yaşayan birçok kişi tarafından merak edildi. Peki, Mecidiyeköy - Şişli metrosu neden kapalı? Mecidiyeköy - Şişli metrosu ne zaman açılacak?
MECİDİYEKÖY METRO HATTI ÇALIŞMIYOR MU, NEDEN?
İstanbul'da Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kişi intihar etti. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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