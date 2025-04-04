Mecidiyeköy'de 4 katlı binada yangın!

Mecidiyeköy'de 4 katlı binada yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Mecidiyeköy'de 4 katlı binada yangın!
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DHA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 11:06

Şişli Mecidiyeköy'de 4 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

 


Etiketler: #Mecidiyeköy #Yangın #Bina

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