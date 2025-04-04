Mecidiyeköy'de 4 katlı binada yangın!
Mecidiyeköy'de 4 katlı binada yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Şişli Mecidiyeköy'de 4 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Etiketler: #Mecidiyeköy #Yangın #Bina
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