Muğla'da 5 yıldızlı otelde korkutan yangın... 15 kişi hastaneye kaldırıldı!

Marmaris ilçesindeki beş yıldızlı bir otelde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 15 kişi hastanede tedavi altına alınırken, 685 kişinin de tahliye edildiği aktarıldı.

Muğla'da 5 yıldızlı otelde korkutan yangın... 15 kişi hastaneye kaldırıldı!
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DHA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 08:49

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler Yolu'ndaki 5 yıldızlı bir otelde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

"685 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yangınla ilgili yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesinde faaliyet gösteren Grand Yazıcı Club Marmaris Palace (5 yıldızlı) Otelde 04.04.2025 (Cuma) – 05.00 sularında yangın çıkmıştır. Yangının, otelin kazan dairesinde başlamış olduğu bilgisi verilmiştir. Görevlinin uyarısı ile yetkililere bildirilmesinden sonra bölgeye hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir.

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınmıştır. Yangın sırasında otelde konaklayan 685 kişi tahliye edilmiştir. Dumandan etkilenen 15 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınmıştır.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları halen devam etmektedir. Yangının çıkış yerinin ana bina olmadığı, odalarda herhangi bir sorun yaşanmadığı, sadece dumandan etkilenildiği bilgisi edinilmiştir. Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı inceleme başlatılarak araştırılmaktadır. 

Yapılan görüşmede büyük çapta hasar olmadığı öğrenilmiştir. Hasar tespit çalışmaları Otel Yönetimince devam etmektedir."


Etiketler: #muğla #Marmaris #Otel #Yangın

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