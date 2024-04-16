Meclis açıldı mı? TBMM ne zaman açılacak?

TBMM, yaklaşık 1.5 aydır yerel seçimler ve Ramazan Bayramı sebebiyle tatile girmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yerel seçim nedeniyle ara verdiği mesaisine bu hafta yeniden başlıyor. Peki, Meclis açıldı mı? TBMM ne zaman açılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 12:48
Meclis açıldı mı? TBMM ne zaman açılacak?
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) verdiği uzun aranın ardından yeniden mesaiye başlıyor. Peki, Meclis açıldı mı? TBMM ne zaman açılacak? 

MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?

31 Mart yerel seçimleri ve bayram nedeniyle çalışmalarına yaklaşık 1.5 ay ara veren TBMM, 16 Nisan Salı günü yoğun gündemle yeniden açılıyor. Çarşamba günü grup toplantıları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da seçimlere ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapması bekleniyor.

PARTİLERİN GRUP TOPLANTILARI OLACAK

Bu hafta, yerel seçimin ardından ilk kez siyasi partilerin genel başkanları da kürsüde olacak. Partilerin grup toplantıları yapılacak.


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