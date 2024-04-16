Seçim sonrasında Meclis ve siyaset gündeminde neler var?

Yayınlanma: 16.04.2024 - 09:06

Güncelleme: 16.04.2024 - 09:06

AKP’nin öncelikli gündemleri arasında Meclis’te bekleyen yasalar var. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Meclis çalışmalarını düzenleyen içtüzük ve yeni anayasa için adım atması da beklenen gelişmeler arasında.

Meral Akşener’in olağanüstü kurultay kararı aldığı İYİ Parti ise 27 Nisan’daki olağanüstü kurultayda yeni genel başkanını ve yönetimini belirleyecek.

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine revizyonuna gideceği iddiaları da siyasi kulislerde en çok konuşulan konulardan.

Siyasi parti liderleri de seçimden sonra ilk grup toplantılarını bugün ve yarın yapacaklar.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yarın grup toplantılarında, seçim sonuçlarına ilişkin kapsamlı değerlendirme yapmaları bekleniyor.

ERTELENEN ENERJİ TEKLİFİ GENEL KURUL GÜNDEMİNDE

TBMM Genel Kurulu yasama çalışmalarına bugün itibarıyla başlayacak. Bu çerçevede ilk olarak enerji alanında düzenlemeler içeren yasa teklifi görüşülecek. Yasa teklifi, yerel seçimlerden önce Genel Kurul gündemine gündemine gelmiş, ancak Erzincan’ın İliç ilçesinde yaşanan maden kazasının ardından, iktidar partisi kamuoyundan gelen tepkileri de dikkate alarak teklifi gündemden çekmişti.

Kıyı ve sahiller hariç, denizler ve göllerede yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulmasının yolunu açan yasa teklifi, doğalgazın Türkiye’de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanmasına ilişkin düzenlemeler içeriyor.

Genel Kurul gündeminde daha sonra Turist Rehberliği Meslek Yasası ile Seyahat Acentaları Yasası’nda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif ele alınacak.

KRİPTO VARLIKLARA DÜZENLEME HAZIRLIĞI

AKP yeni yasa tekliflerini de Meclis gündemine sunmayı planlıyor. Bu çerçevede 2023 seçimlerinden önce çalışmalarına başlanan kripto varlıklara yasal düzenleme içeren yasa teklifinde de sona yaklaşıldı.

Teklifin, Temmuz sonuna kadar çalışması planlanan TBMM’ye sunulacağı belirtiliyor.

Kripto varlıkların hukuki tanımının yapılacağı düzenleme, bu varlıkların alım satımları ve dağıtımına kural ve yaptırımları içerecek.

AKP, çalışmalarında sona gelinen 9. Yargı paketini de bu ay içinde Meclis’e sunmaya hazırlanıyor.

Yasa teklifinde kadınların bekarlık soyadlarını kullanabilmelerine olanak sağlayacak düzenleme de yer alacak. Türkiye’de kadınlar halen bekarlık soyadlarını, ancak eşlerinin soyadları ile birlikte kullanabiliyor. Teklifte ayrıca, cezasızlık algısını kırmaya dönük düzenlemelere de yer verilmesi bekleniyor. Bu çerçevede, denetimli serbestliğin cezayla orantılı hale getirilmesi hedefleniyor.

Bu çerçevede hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi seçeneği üzerinde duruluyor. Yargı paketinde, hakim ve savcıların disiplin cezalarıyla ilgili yeni ölçüt getiren düzenlemelerin de yer alması bekleniyor.

YENİ ANAYASA İÇİN NABIZ YOKLAMA HAZIRLIĞI

Seçim sonrasında yeni tartışma gündemlerinden birisi ise TBMM içtüzük değişkliği ve yeni anayasa tartışmalarının olması bekleniyor.

Yerel seçimlerden oy oranıyla ikinci çıkan AKP; seçimden önce “başarılı olunması” halinde, yeni anayasa konusunda elinin güçleneceğini düşünüyordu. Ancak ilk kez ikinci parti konumuna düşen AKP ve ittifak ortağı MHP’nin, seçim yenilgisinin ardından nasıl bir tavır alacağı henüz netleşmiş değil.

AKP ve MHP’nin parlamentoda anayasa değişikliği için gerekli çoğunluğu bulunmadığı için mutlaka muhalefetin de desteğini alması gerekiyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise seçimlere kısa süre önce yaptığı açıklamada, yeni anayasa ve içtüzük değişikliği konusunda siyasi partileri ziyaret edebileceğini açıklamıştı.

Yeni bir karar değişikliği olmazsa, Kurtulmuş’un siyasi parti gruplarını ziyaret ederek, yeni anayasa ve içtüzük değişikliği konusunda nabız yoklaması bekleniyor.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

Erdoğan, yerel seçimlerin ardından yaptığı ilk Merkez Yürütme toplantısında, seçim yenilgisinde, genel merkez yönetimi, teşkilatlar ve adayların da payı bulunduğu değerlendirmesi yapmıştı.

AKP kulislerinde Erdoğan’ın, parti yönetimi ve teşkilatlarda değişime gideceği mesajı verdiği, bu değişikliğin kabineye de uzanabileceğinin sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.

İYİ PARTİ'DE AKŞENER DÖNEMİ SONA ERİYOR

İlk kez ittifaksız girdiği yerel seçimlerden, umduğu sonucu alamayan İYİ Parti ise 27 Nisan’da olağanüstü kurultayını yapacak.

Genel Başkan Meral Akşener’in yeniden aday olmayacağını açıklayacağı Kurultay’da, yeni genel başkan ve parti yönetimi seçimi seçimi yapılacak.

Kurultay genel başkanlık yarışının, adaylıklarını açıklayan Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın arasında geçmesi bekleniyor.