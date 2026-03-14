Meclis ‘hayırlarla’ tatile gitti, dönüşte yasal düzenlemeleri konuşması bekleniyor: Sürecin çelişkisi bitmiyor

TBMM Genel Kurulu’nun önceki gün düzenlenen oturumunda muhalefetin “İBB Davası canlı yayınlansın” ve “savaşa karşı çiftçinin yaşadığı sorunlar, alternatif doğalgaz kaynakları ve İran sınırı güvenliği konuşulsun” konularında verdiği önergeler reddedildi. Meclis 24 Mart’a kadar tatil edildi. Meclis’in bayram tatilinden sonra yeni çözüm süreci kapsamında atılacak yasal adımları konuşması bekleniyor. Bu çerçevede bayram sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un süreç komisyonundaki partilerin grup başkanvekilleriyle bir toplantı yapacağı belirtiliyor. Süreçte yasal adımlar konuşulurken CHP de partiye süren operasyonlara tepki gösteriyor. CHP’liler geride kalan haftada İBB Davası’nda karşılaştıkları engellemeleri, davaların canlı yayınlanması için verdikleri teklifin reddedilmesini, bu hafta operasyon yapılan Mersin ve Kuşadası belediyelerini örnek gösteriyor.

‘HUKUKU SİLAH OLARAK KULLANIYORLAR’

“Hukuku silah olarak kullanan iktidar pratiği devam ediyor” diyen CHP kurmayları “Operasyonların siyasi olduğunu biliyoruz. İBB davasında yaptıkları suçlamalar çöktükçe, yeni belediyelere yöneliyorlar. Davada son gün basını habercilik görevini yapamayacağı bir yere sıkıştırmak istediler. Sosyal medya hesaplarımıza soruşturma açtılar. Canlı yayını reddettiler. Bütün bunlar gerçeğin ortaya çıkmasından korktuklarını gösteriyor. Bütün bunlar da sürecin ortak raporundaki demokratikleşme adımlarıyla çelişiyor” değerlendirmesini yapıyor.

‘ADIMLAR BİRLİKTE ATILMALI’

Buna karşın, kurmaylar süreçte baskılara rağmen “CHP’nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ve ortak raporun 6. ve 7. bölümünde yer alan önerileri hayata geçirmek için hazır olduğunu” belirtiyor. CHP’liler özellikle raporun 7. bölümündeki demokratikleşme adımlarına sahip çıkıyor. Kurmaylar “Çelişkiler var ancak biz Türkiye’nin demokrasisi, hukukun üstünlüğü gibi konularda ısrarcıyız. Bu konuda da Meclis’te atılması gereken adımları yapmaya hazırız” diyor. Bu kapsamda partinin süreçte yeni adımlar atılacakken demokratikleşme adımlarının da bir an önce atılmasını talep ettiği görülüyor.