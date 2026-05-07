Meclis’in gündemi başka, sokağın başka: ‘Milleti duymuyorlar’

Para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetleri Türkiye’ye getirenlere hiçbir şekilde vergi incelemesi yapılmamasıyla ilgili düzenleme dün Meclis’in Plan ve Bütçe Komisyonu’na getirilirken; CHP’nin 81 ilde süren saha çalışmalarında görüştüğü yurttaşlar çok farklı konularda düzenleme beklentilerini dile getirdi. Örneğin; doğu illerindeki saha çalışmalarına katılan partililer, son dönemde yaşanan afetler nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilerin destek beklediğini vurguladı. Özellikle selden etkilenen yerlerin afet bölgesi ilan edilmesini istediği kaydedildi.

‘MECLİS MAAŞ ZAMMI KONUŞMALI’

Büyükşehirlerde gençlerle bir araya gelen partililer ise, gençlerin sıklıkla “torpil ve işsizlikten, gelecek kaygısından” yakındığını aktardı.

Emeklilerin de yetersiz maaşlardan ve enflasyon karşısında yaşadıkları kayıplardan şikayet ettiğini belirten CHP’liler, iktidara “Dört aylık enflasyonla emeklinin maaşından 3 bin liraya yakın para eridi. Memurun maaşından 9 bin lira, asgari ücretlinin maaşından 4 bin lira eridi. İnsanlar bundan şikayet ediyor ama siz bunu seyrediyorsunuz. Duymak istemiyorsunuz. Meclis mutlaka bu ücretlere el atmak zorunda; maaşların mutlaka yeni enflasyona göre güncellenmesi gerekiyor” çağrısını yaptı.