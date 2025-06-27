Anayasa ve TBMM İçtüzüğü’ne göre her yıl belirlenen tarihlerde tatile giren Meclis, bu yıl da yoğun gündemiyle dikkat çekiyor. Peki, Meclis ne zaman kapanacak? TBMM tatile girdi mi?

TBMM 2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?









TBMM, 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre 1 Temmuz 2025 tarihinde tatile girmesi gerekiyor.





Ancak yayımlanan Resmi Gazete kararına göre yoğun gündem sebebiyle Meclis tatili ertelendi. Tatil sürecine, Genel Kurulun 25 Haziran'daki 101'inci Birleşimi'nde karar verildi.





TBMM'nin ne zaman tatile gireceğine dair tarih açıklaması gelmedi. Meclis gündeminin sakinleşmesi ardından tatil kararı duyurulacak.





Öte yandan 2024 yılında TBMM, 9. Yargı Paketi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu gibi önemli düzenlemeler nedeniyle tatilini 30 Temmuz’a ertelemişti.





TBMM, ara verme veya tatil sırasında Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılabilir. Ayrıca Meclis Başkanı da doğrudan veya üyelerin beşte birinin yazılı talebi üzerine, Meclisi toplantıya çağırabilir. Ara verme veya tatil sırasında toplanan TBMM, toplantı için bir araya gelinen konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edemez.





Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü toplanır.