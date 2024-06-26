Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM ne zaman kapanacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman tatile gireceği, yurttaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM ne zaman kapanacak?
Meclis tatil tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM ne zaman kapanacak?
MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?
Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi gerekiyor.
Öte yandan gündemdeki konu başlıklarının TBMM'de görüşmeleri uzarsa, tatil ileri bir tarihe ertelenebilir.
TBMM GÜNDEMİNDE NELER VAR?
9. Yargı Paketi'nin Meclis gündeminde olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.
Öte yandan temmuz ayında belirlenecek emekli ve memur zammı ile ortaya çıkacak en düşük rakam üzerinden bir Meclis gündemi oluşması bekleniyor.
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