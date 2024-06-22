Yayınlanma: 22.06.2024 - 13:31

Güncelleme: 22.06.2024 - 13:31

9. Yargı Paketi gelişmeleri gündemde öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki, 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi? 9. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

AKP'nin hazırladığı 9'uncu Yargı Paketi’nin bayramdan sonra Meclis’e sunulması planlanıyor. Yeni yargı paketinde başka ülke veya yabancı istihbarat örgütleri adına Türkiye'de suç işleyenlerin tanımı yapılıyor ve verilecek cezalar düzenleniyor. Yeni pakette tamamen yabancı ülkeler adına Türkiye'de suç işleyenlerle ilgili bir düzenleme yapılması bekleniyor.

9. YARGI PAKETİ NEDİR?

23 farklı kanun, 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içeren 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi'nin çalışmaları sürüyor.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak. Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor.

Meclis’in öncelikli başlıkları arasında taşınması ruhsat gerektiren silahların yasadışı kullanımını engelleyen ve birinci sınıf emniyet müdürlerinin emeklilik yaşını 55’ten 65’e yükselten yasa teklifi ile kamuda sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif, 9. Yargı Paketi, kripto varlıklar, turist rehberleri ve yol geçiş ücretleri, seyir güveliği ile gemi bağlama ücretlerini yeniden ele alacak teklifler yer alıyor.

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ NE?

İnfaz kanununda bugüne kadar çok sayıda değişiklik yapıldığını hatırlatan Bakan Tunç, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları daha önce de açıkladıklarını dile getirdi. Bakan Tunç, hükümlülerin topluma kazandırılmasının önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“İnfaz bittikten sonra suçlu cezaevinden tahliye olduktan sonra da bir meslek sahibi olsun bu konuda cezaevlerimizde İşyurtlarımız vasıtasıyla onları hem üretime destek anlamında hem de meslek kazandırma anlamında da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özellikle cezaevinden tahliye olduktan sonra onların ıslahı ve toplumda faydalı olmaları anlamında birtakım tedbirler uygulamaya yönelik düzenlemeler var.”