Meclis tatil tarihine dair yeni gelişme yaşandı. Her yıl 3 aylık bir süreyle tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin çalışma süresi uzatıldı. Peki, Meclis tatili ertelendi mi? Meclis tatili ne zaman?
MECLİS TATİLİ NE ZAMAN?
TBMM, 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre 1 Temmuz 2025 tarihinde tatile girmesi gerekiyor.
Ancak yayımlanan Resmi Gazete kararına göre yoğun gündem sebebiyle Meclis tatili ertelendi. Tatil sürecine, Genel Kurulun 25 Haziran'daki 101'inci Birleşimi'nde karar verildi.
TBMM'nin ne zaman tatile gireceğine dair tarih açıklaması gelmedi. Meclis gündeminin sakinleşmesi ardından tatil kararı duyurulacak.
Öte yandan 2024 yılında TBMM, 9. Yargı Paketi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu gibi önemli düzenlemeler nedeniyle tatilini 30 Temmuz’a ertelemişti.