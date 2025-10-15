Meclis’te ‘açılım’ gerginliği: ‘Bir alçak teröristin mesajlarını Türkiye’ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz yok’

Meclis Genel Kurulu’nda açılım süreci gerginliği yaşandı. İmralı ziyareti üzerinden DEM Partili Meclis Başkanvekili Pervin Buldan’a tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Atatürk’ün koltuğunda oturuyorsunuz. Sizin 50 bin kişinin katili, polisimizi, askerimizi, öğretmenimizi, korucumuzu şehit etmiş, insanlarımızı katletmiş bir alçak teröristin mesajlarını Türkiye’ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz yok” dedi. İkili arasındaki sözlü atışmanın ardından oturumu yöneten Buldan, birleşime ara verdi.

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, DEM Partili Meclis Başkanvekili Pervin Buldan’a açılım süreci üzerinden çok sert tepki gösterdi. Buldan’a seslenen Çömez, “Atatürk’ün koltuğunda oturuyorsunuz. Savaş meydanlarında kurulmuş, bu ülkenin kurtuluş mücadelesini yönetmiş bir Meclis’te çok önemli bir göreviniz var. Fakat geçtiğimiz hafta öğrendik ki sizin aynı zamanda mesaj taşımak gibi, ulaklık yapmak gibi de bir göreviniz varmış. İmralı’yı ziyaret ettiniz ve orada yaptığınız görüşmelerle topluma bir mesaj verdiniz” dedi.

Çömez, “Bakın, sizin 50 bin kişinin katili, polisimizi, askerimizi, öğretmenimizi, korucumuzu şehit etmiş, insanlarımızı katletmiş bir alçak teröristin mesajlarını Türkiye’ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz yok. Yapamazsınız bunu. Bu son derece yanlış” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN YAPIYORUM’

Buldan ise “Sizin bu sözlerinizi reddediyorum. Bu sözlerinizi reddediyorum. Hiç kimse hiç kimse size böyle bir hak veremez. Ben bu kürsüye saygısızlığı, bir insana saygısızlığı asla kabul etmem. Ettirmem” dedi. Çömez, “Konuşmamı kesemezsiniz” sözleriyle tepki gösterdi. Buldan, “Bu sizin hakkınız değil. Söz söyleyemezsiniz. Lütfen. Ben bir iş yapıyorsam ben bir iş yapıyorsam ben bir iş yapıyorsam eğer Türkiye’nin geleceği için yapıyorum. Bu ülkenin barışı için yapıyorum. Bu ülkenin geleceği için yapıyorum” dedi. Oturumu yöneten Buldan, “Birleşime on beş dakika ara veriyorum ve grup başkan vekillerini arkaya davet ediyorum” dedi. İYİ Partili milletvekilleri ile DEM Parti Grubu arasında sözlü atışma sürdü.