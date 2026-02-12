Meclis'te CHP'li vekillere saldırılmıştı: Ali Mahir Başarır, Akın Gürlek ile el sıkışmış: 'Sizin için zor bir gün olacak' dedim

Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in atanmasının ardından dün TBMM'de yapılan yemin töreninde tartışma yaşandı.

AKP'li vekiller, Gürlek'in atanmasını protesto eden CHP'li vekillere saldırdı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal burnundan darbe aldı. İlk müdahale TBMM revirinde yapılırken Tanal'ın hastanede tutulacağı öğrenildi.

ALİ MAHİR BAŞARIR: BEN ORADA SALDIRACAK MIYIM?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün akşam CNN Türk yayınına katılarak, TBMM'de yaşananları değerlendirdi.

TBMM Genel Kurulu'nun arkasında bir odada toplandıklarını belirten Başarır, "Abdülhamit Bey (AKP Grup Başkanvekili) beni aradı. Görüşmemiz lazım dedi. Çünkü bir gerginlik var. Gittik, bir baktık, herkes orada. Birbiri ile el sıkıştı. Hatta ben Bakan'a (Akın Gürlek) dedim ki, 'Sizin için zor bir gün olacak' dedim. Herkesle el sıkıştık. Ben orada Akın Gürlek'e saldıracak mıyım yani? Baktık ki bakanlar orada, biz toplantı salonunu terk ettik, diğer odaya geçtik. Biz tepkimizi vereceğiz dedik. Abdülhamit Gül de siz bilirsiniz dedi. Bu görüntülerin olmasını istemem. Ben yumruklaşmayı, kavgayı asla" ifadelerini kullandı.

"BİZ DÜŞMAN DEĞİLİZ"

Başarır, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben gittim Akın Gürlek'i tebrik ettim, bu doğru bir şey değil. Beni odasına çağırdığı zaman o odada herkes ayağa kalktı. Saadet Partisi de DEM de vardı. Sırayla herkes birbiri ile el sıkıştı. Bu kadar. Tepkimizi biz Genel Kurul'da veririz. Biz sanki gidip arkada Akın Gürlek'i tebrik etmişiz gibi bir yaklaşım doğru değil. Zafer Bey ile mesela zaman zaman tartışırız. Ben onu kırmışımdır ama uçakta karşılaşsam el sıkışırım niye sıkışmayayım. Zafer Bey benim düşmanım mı, kanlım mı? Bazen eleştirir, hakkıdır. Biz düşman değiliz, birbirimizin kanlısı değiliz."

Öte yandan TBMM İdare Amiri Hasan Turan, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir’in Adalet Bakanı Akın Gürlek ile tokalaşarak tebrik ettiğini ileri sürmüştü. Başarır ise tebrik ettikleri iddiasının doğru olmadığını dile getirdi.