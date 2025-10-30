Meclis'te gergin 'Bütçe' görüşmeleri... CHP'li Ağbaba'dan AKP'li vekile 'Ahlaksız adam' çıkışı!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda bugün, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Geneli görüşülecek. Geçtiğimiz hafta merkezi yönetime ilişkin sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Grubu adına söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sizin deyiminizde bizim tek adamlık rejim dediğimiz sisteme baktığımız zaman 23 yılda geldiğimiz nokta şu; yoksulluk endeksine dünyanın dünyada beşinci sıradayız. Basın özgürlüğünde 180 ülke içerisinde 159 sıradayız. Hukukun üstünlüğünde 139 ülke içerisinde 117 sırada. Yolsuzluk endeksinde 180 ülke içerisinde 46. sırada. Organize suç endeks suç sıralamasına 193 ülke arasında 14. sıradayız. Sefalet endeksinde bizim üzerimizde Sudan var, Arjantin var, Suriye var, Yemen var. Bakın bunun sebebi Türkiye'deki hukuk. Bu ayıplar gözükmesin diye yolsuzluk, hırsızlık, uyuşturucu gözükmesin diye ne yapıyorsunuz; toplumun bütün kesimlerine mesaj veriyorsunuz. Fatih Altaylı cezaevinde şu an. Merdan Yanardağ, Fatih Altaylı üzerinden basına mesaj veriyorsunuz. Birçok sanatçının menajerliğini yapan Ayşe Barım'ı tutukladınız ki sanat dünyasının sesi çıkmasın. Tanınmış sanatçılara uyuşturucu operasyonu yapıldı ki millet sussun. Hukukun artık lafa kalktığı vatandaşın can ve mal güvenliğinin kalmadığı bir dönemi yaşıyoruz.

"RAKAMLAR BÜYÜYOR, UMUT KÜÇÜLÜYOR"

Devletin eski güvenilen mekanizmalara bir güven kalmadı. Şimdi büyük birçok siyasi kriz var. Memleket yanıyor ama siz bu krizi aşmak için CHP'ye savaş ilan etmişsiniz. Ekonomiyi düzeltmek yerine CHP'ye savaş ilan etmişsiniz. Bunu düzeltmek yerine gidiyorsunuz meşruiyetinizi Amerika'da Trump'ın elinden almaya çalışıyorsunuz.

Sosyal yardımlar olmasa ölecek bir kesim var. Yaklaşık beş milyon aile derin yoksullukla karşı karşıya. Çocuklara yapılan yardımlar sadece gıda harcamalarına yetebiliyor. Maalesef çocuklar beslenemiyor. Çocuklar beslenirse giyinemiyor. Çocukların besleme çantası yok, yemek vermiyorsunuz. 2025- 26 bütçesinde 'emekçi' kelimesi bir kez geçmiyor. 'Esnaf' sadece üç kez. Hükümet vatandaşın değil, kendi propogandasının derdinde. Rakamlar büyüyor, umut küçülüyor."

Ağbaba, toplam vergi gelirlerinin GSYH içindeki payının OECD ortalaması yüzde 34, Danimarka'da yüzde 41, Finlandiya'da yüzde 43 iken Türkiye'de sadece yüzde 20 olduğunu vurguladı. Ağbaba, "Bunun anlamı ne; çok kazanandan çok vergi almıyorsun demek" diyerek vatandaştan alınan vergilere tepki gösterdi.

AĞBABA İLE AKP'Lİ KURT ARASINDA TARTIŞMA

Ağbaba, SGK Başkanı Raci Kaya’nın, "Kurumun mali dengesindeki bozulmayı erken emeklilik ve vatandaşların uzayan yaşam süresine bağlayan" açıklamasını gündeme getirerek, "SGK Başkanı 'emekliler geç ölüyor' diyor. 'Emekliler uzun yaşadığı için batıyoruz' dedi. Emekliler kadar başınıza taş düşsün" dedi.

Ağbaba'nın konuşmasına AKP'li isimler tepki gösterdi. AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, SGK Başkanı'nın sözlerinin çarpıtıldığını savununca Ağbaba, "Açıp tutanakları bakın, gerçi siz yoktunuz o gün uyuyordunuz o saatte" dedi. Kurt ise Ağbaba'ya yönelik, "Yanlış anlamışsın, sen ilkokul mezunu adamsın, ne anlarsın. Okuduğunu anlamıyorsun" ifadelerini kullandı.

Ağbaba ise, "Ne konuştuğunu bil, sana çok ağır cevap veririm. O 'cahil' lafını sana yediririm. Saygısızlık yapma, cahil sensin utanmaz, ahlaksız adam. Ahlaklı ol biraz. Haddini aşma" ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı Muş, milletvekillerine saygılı olmaları konusunda uyarıda bulundu.