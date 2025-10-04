Meclis yeni yasama yılına retlerle başladı: AKP ve MHP’den üç önergeye ret

Muhalefet partilerinin yeni yasama yılı çalışmaları başlayan TBMM Genel Kurulu’na sunduğu ilk araştırma önergeleri, yine AKP ve MHP’den ret oyu aldı. Yeni Yol Partisi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesiyle ilgili Meclis’in bilgilendirilmesine ilişkin verdiği önergeye, iktidar kanadından “Muhalefet bu ziyaretin başarısız geçmesini bekliyordu ama hevesleriniz kursağınızda kaldı” yanıtı geldi.

DEM Parti’nin yoksulluğa karşı alınacak tedbirler için verdiği önergeye üç yıl öncesinin yoksulluk verileriyle karşılık verildi. CHP’nin adil yargılanmayla ilgili önergesine de “Yargı bağımsız ve tarafsız” savunması yapıldı.

TBMM Genel Kurulu’nun önceki gün düzenlenen oturumunda, muhalefet partileri yeni yasama yılına ilişkin ilk önergelerini verdi. Bu kapsamda ilk olarak Yeni Yol Grubu’nun önergesi görüşüldü. Önerge kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesiyle ilgili Meclis’in bilgilendirilmesi istendi. Bu kapsamda vekiller, iktidar sıralarına “ABD’den doğalgaz ve sıvı gaz alırken Rusya’dan aldığımızdan daha ucuza mı almış olacağız? Gizli anlaşmalar yapılmış mıdır? 43 milyarlık LNG anlaşması neden Türk milletinden gizlenmiştir? Boeingle yapılan 225 uçaklık anlaşmanın maliyeti nedir? Türkiye hangi tavizlere zorlanmaktadır? F-35, S-400, CAATSA yaptırımları konularında perde arkasında hangi sözler verilmiştir?” sorularını yöneltti.

AKP Grubu adına konuşan Cüneyt Yüksel ise “Washington ziyareti son derece verimli ve başarılı geçmiştir. İki liderin daha evvel birlikte belirlemiş olduğu 100 milyar dolar ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılabilecek adımlar üzerinde durulmuştur. Ülkemizi borç ve baskı sarmalına sokacak hiçbir adıma tevessül edilmemektedir. Muhalefet olarak siz bu ziyaretin başarısız geçmesini bekliyordunuz ama biliyoruz, hevesleriniz kursağınızda kaldı. Şimdi de bunun öfkesini yaşıyorsunuz” savunmasını yaptı. Konuşmaların sonunda önerge reddedildi.

ÜÇ YIL ÖNCESİNİN VERİLERİYLE YANIT

Sonrasında DEM Parti’nin yoksulluğun ortadan kaldırılması için alınacak tedbirlere yönelik önergesi görüşüldü. Önerge üzerine söz alan AKP’li Hüseyin Altınsoy, muhalefetin eleştirilerine karşı üç yıl öncesinin yoksulluk verileriyle yanıt verdi. Altınsoy “Dünya Bankası verilerine göre, ülkemizde 2002 yılında mutlak yoksulluk içinde yaşayan kişi sayısının nüfusa oranı yüzde 50,5 iken aldığımız tedbirler ve uyguladığımız sosyal, ekonomik politikalarla bu oran 2022 yılında yüzde 10,8’e gerilemiştir” ifadelerini kullandı. Bu önerge de reddedildi.

YARGI BAĞIMSIZ SAVUNUSU

Son olarak CHP’nin yargı süreçlerinde olası ayrımcı uygulamaların araştırılması için verdiği önerge görüşüldü. Önerge üzerine söz alan AKP’li Mustafa Aslan, iktidar kanadının son dönemde yaptığı “yargı bağımsız” açıklamasını yineledi. Aslan “Hukuk önünde herkesin eşit olduğu hâlde niçin siyasi sıfatı nedeniyle belediye başkanlarına imtiyaz bekleniyor? Hukuk devletinin süreçlerini beklemek en doğru olandır” dedi. CHP’nin önergesi de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.