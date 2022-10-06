Meclis'e gelecek torba kanun teklifinde değişiklik: Salgın döneminde maske takmayanlara verilen cezalar silinecek
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğunu ihlal edenlere verilen cezalar, torba kanuna eklenen madde ile silinecek.
Meclis'e yarın gelecek olan 52 maddelik torba kanun teklifi hazırlandı. Teklife son anda eklenen maddeyle, salgın döneminde maske takmayanlara verilen cezalar silinecek.
NTV'de yer alan habere göre; Covid-19 salgını döneminde takmayanlara verilen cezaların silinecek.
Başka bir maddeyle ise, kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkartılanlar hariç, bildirmekte gecikenlerin borçları silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu söyleniyor.
Torba kanun teklifinde KYK faizleri silinecek, elektrik ve doğalgaz desteği de yer alacak.
İhracatçıya çifte pasaport ve 2 bin liraya kadar icra borçların silinmesi de torba yasada olacak.
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