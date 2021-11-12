Meclis'e sunulacak imar teklifiyle kullanma izni olmayan yapılara elektrik ve su bağlanabilecek

12 Kasım 2021 Cuma, 04:00

İktidar seçime yönelik düzenlemelere bir yenisini daha ekliyor. Kullanma izni olmayan yapılara elektrik ve su bağlanmasına izin vermeye hazırlanan AKP, bunun için bir yıl süre tanınıyor. Ayrıca zeytinliklere elektrik üretim santralları için tesis yapılmasına da kapı açılıyor. Santrallara kaynak sağlayan sahalardaki zeytinlikler için de benzer bir durum söz konusu olacak.

Enerji ve madencilikle ilgili olarak hazırlanan ve önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması beklenen yasa teklifi taslağına göre, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yasası’nda değişiklik yapılıyor. Teklif ile özel güvenlik bölgesi ilan edilen sahalardaki zeytinliklere elektrik santralları için tesis yapılabilecek. Santrala kömür sağlayan tesisler inşa edilebilecek. Bu tesisler için Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Yasa’nın sınırlayıcı hükümleri uygulanmayacak. Alandaki mevcut zeytin ağaçlarından taşınabilecek olanlar uygun bir alana taşınacak. Taşınamayacak nitelikteki ağaç sayısının beş katı ağaç dikilmesi şartı aranacak. Teklifte faaliyetin sonlanması halinde alanın eski haline getirilmesi şartı da yer alıyor. Bu koşulların karşılanması kaydıyla özelleştirilen santrallar için de zeytinliklere tesis yapılabilecek. Santralları alan şirketler zeytinliklere tesis kurabilecek. Aynı hak EÜAŞ’a ait elektrik santralları için de geçerli olacak.

‘GEÇİCİ’ BAĞLANTI

Teklif taslağında yer alan başka bir tartışmalı düzenleme ile İmar Yasası’na geçici madde ekleniyor. Bu madde ile “kaçak yapılara elektrik ve su bağlanmasının” önü açılıyor. Maddeye göre, “kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara” elektrik, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinin birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde kullanma izni alınıncaya kadar geçici olarak elektrik ve/veya su bağlanabilecek. Bunun için maddenin yürürlüğe girmesinin ardından bir yıl içinde başvurulması gerekecek.