Mecliste 'bilinmeyen dil' tartışması: 'Ben şimdi 'I love you' desem...'

Yayınlanma: 31.10.2024 - 19:54

Güncelleme: 31.10.2024 - 19:54

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Sayıştay'ın 2025 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Görüşmeler sırasında Meclis tutanaklarına yansıyan 'Bilinmeyen dil' ifadesine ilişkin tartışma yaşandı.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Kürtçe, 'Ben sizi seviyorum' diyerek, bunun da tutanaklara 'Bilinmeyen dil' olarak yansıyacağını söyledi. Sakık, "Bu haksızlığa son verin. Yani sizin diliniz ne kadar kutsalsa bizim dilimiz de bir o kadar kutsal" dedi.

'I LOVE YOU DA BİLİNMEYEN DİL GEÇECEK'

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Anayasa'ya göre devletin resmi dilinin Türkçe olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla bu parlamentoda isterseniz siz Kürtçe bir ifade kullanın, isterseniz Fransızca bir ifade kullanın; tamamı 'Türkçe dışında bir dil' olarak geçer. Bu, Kürtçeye veya başka bir dile karşı yapılan bir tutum değildir. Çünkü resmi dilimiz Türkçe olduğu için mesela ben şimdi, 'I love you' desem, 'Sizi seviyorum' desem yine bu tutanaklara 'Bilinmeyen bir dil' olarak geçecek, 'Türkçe dışında bir dil' olarak geçecek. Dolayısıyla sizin, 'Sizi seviyorum' demenizin Kürtçe ile İngilizce arasında, birazdan bakalım kayıtlara, ikisinde de 'Türkçe dışında ifadeler' diye yazar. Sayın Sakık, bunu düzeltmemiz lazım. Bir de bakın, ben bütün hatiplerin görüşlerine önem veriyorum ve kendilerini ifade etme noktasında hiç müdahalede bulunmam. Yalnız, bazı şeylerde de birbirimize haksızlık etmememiz gerektiği kanaatindeyim. Dile getirdiğiniz bazı meseleler var. Türkiye'nin tartıştığı bazı sorunları var, Türkiye'nin çözmesi gereken bazı meseleleri var. Fakat burada, 'Kürt dediğimiz için ceza aldık', bu biraz ağır bir ifade oluyor; çünkü, 'Kürt' dediği için kimse ceza almıyor" diye konuştu.

'SEN BENİM MUHATABIM DEĞİLSİN'

Tekrar söz alan Sakık, "Sayın Başkan, bunu söylüyorsunuz ama hayatta bir karşılığı yok. Bugün Selahattin Demirtaşlar, Kürt siyasetçilerin hepsi Kürt oldukları için içeride. Silah yok, şiddet yok" dedi. Bunun üzerine İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, "Alparslan Türkeş de 5 sene hapishanede yattı" diye araya girdi. Sakık, Ayyüce Türkeş Taş'a tepki göstererek, "Sen benim muhatabım değilsin. Konuşmayın bir siz. Şimdi, bizim bütün arkadaşlarımız Kürt oldukları için içeride. Kürtlüğün bedelini ağır ödüyorlar" ifadelerini kullandı.