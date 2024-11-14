Meclis’te CHP’li belediyeler tartışması… ‘Operasyon başlatan savcının Fahrettin Altun'un kuzeni olması olağan dışı’

Yayınlanma: 14.11.2024 - 18:56

Güncelleme: 14.11.2024 - 18:56

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP'li belediyelerin konser ve SGK prim borçlarına ilişkin konuştu.

Zengin, "Hangi vesileyle olursa olsun, ister milli bayram vesaire konserlerin olması önemli. Bazen belediyeler, bazen Kültür Bakanlığımızın böyle etkinlikleri var. Buradaki meselenin konserler olmadığını hepimiz biliyoruz. Buradaki mesele bu konserlerin nasıl icra edildiği. Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi içinde de bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmalarda bu konserler yapılırken acaba gereğinden fazla para mı harcadık, ücret mi ödedik burada bir suistimal var mı bunu görmek çok önemli" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AKP’li Zengin'in konuşması üzerine söz alarak şunları söyledi:

"Buradaki usullerin çok olağandışı olduğunu da dikkatinize sunarım. Mesela Beykoz Belediyemize operasyon başlatan savcının Fahrettin Altun'un kuzeni olması bizim orada başka şeyler düşünmemize yol açıyor. Ankara’da bir soruşturma aslında yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş bu iddialar üzerine hemen harekete geçti ve teftiş Kurulu görevlendirdi. Basın Savcısı kendiliğinden harekete geçmiş İçİşleri Bakanlığı'na bildirmiş ve müfettiş göndermiş bu olağan dışı bir durum."