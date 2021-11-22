Meclis'te 'Demirtaş' gerginliği: Vekiller birbirinin üzerine yürüdü
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, MHP'li Olcay Kılavuz'un "Demirtaş teröristtir" sözlerine HDP'liler "Terörist sizsiniz" diye karşılık verdi. Söz konusu diyaloğun ardından mecliste büyük gerginlik çıktı.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Konutanlığı bütçelerinin görüşüldüğü Komisyonda MHP'li Olcay Kılavuz'un "Demirtaş teröristtir" ifadelerini kullandı.
Kılavuz'a cevap veren HDP'liler "Terörist sizsiniz" dedi.
BÜYÜK GERGİNLİK
HDP'lilerin cevabının ardından taraflar arasında büyük gerginlik çıktı. Komisyona verilen 10 dakikalık arada vekiller birbirinin üzerine yürüdü.
Yaşanan arbedede MHP'li Olcay Kılavuz ve Baki Ersoy ile HDP'li Garo Paylan'ın yer aldığı görüldü.
Video Haberler
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
En Çok Okunan Haberler
- Müslüme'yi bulan kadın konuştu
- Meclis'te 'Sedat Peker' kavgası
- '128 milyar dolardan fazla sattılar'
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Nevşin Mengü'den kötü haber
- TCMB'den 'acil durum' beklentisi
- Soyer'den Kıbrıs Çıkartması
- Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' çağrısı
- Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti
- Fakıbaba'nın evine baskın iddiası