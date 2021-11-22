Meclis'te 'Demirtaş' gerginliği: Vekiller birbirinin üzerine yürüdü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, MHP'li Olcay Kılavuz'un "Demirtaş teröristtir" sözlerine HDP'liler "Terörist sizsiniz" diye karşılık verdi. Söz konusu diyaloğun ardından mecliste büyük gerginlik çıktı.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2021 Pazartesi, 21:44
Meclis'te 'Demirtaş' gerginliği: Vekiller birbirinin üzerine yürüdü
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İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Konutanlığı bütçelerinin görüşüldüğü Komisyonda MHP'li Olcay Kılavuz'un "Demirtaş teröristtir" ifadelerini kullandı.

Kılavuz'a cevap veren HDP'liler "Terörist sizsiniz" dedi.

BÜYÜK GERGİNLİK

HDP'lilerin cevabının ardından taraflar arasında büyük gerginlik çıktı. Komisyona verilen 10 dakikalık arada vekiller birbirinin üzerine yürüdü. 

Yaşanan arbedede MHP'li Olcay Kılavuz ve Baki Ersoy ile HDP'li Garo Paylan'ın yer aldığı görüldü.


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