Meclis’te kadına şiddet konusunda algının önemine vurgu yapıldı: Toplum şiddete ‘alışmış’

Yayınlanma: 31.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 31.01.2025 - 04:00

Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Meryem Bulut, önceki Meclis’te kadına şiddetin önlenmesi için kurulan araştırma komisyonunda sunum yaptı.

Ankara’da 16- 18 yaş arası çocuklar üzerinde yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Bulut; bizzat dinlediği bazı şiddet olaylarına örnek verdi. Bulut, ayrıca kadına yönelik şiddetin bireysel olarak uygulansa da bu durumun toplumsal olduğunu vurguladı.

Konuştuğu çocukların anlattıklarını paylaşan Bulut, “Bir tanesini hiç unutmuyorum: ‘Annem o kadar iyi ki beni çok dövüyor, yaralayacak kadar dövüyor ama işte uyuşturucudan şuradan buradan bizi kurtardı’ dedi. Yine unutamadığım bir kız çocuğu geldi. ‘Dayak yer misin? Canın acıyor mu?’ diye soruyorum. ‘Dedem beni de kardeşimi de ısırıyor. Biz onu görünce saklanıyoruz ama saklandığınız için de bizi dövüyor. Annem kızıyor, babama söylüyor. Babam kahkahalarla gülüyor. Ama ne yapsın öğretmenim? 50 yaşında, namazında niyazında bir adam ama alışmış bir kere’ dedi” ifadelerini kullandı.

AKP’Lİ VEKİLDEN KARŞI İDDİA

Bulut’un bu olayı örnek vermesi üzerine bazı komisyon üyeleri, bu örneğin genelleştirilemeyeceğini söyledi. AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan da şiddetin aile içi oturan geleneklerden değil, “psikolojik bir sorundan ya da yozlaşmadan olduğunu” savundu. Erdoğan “Benim gözlemlediğim, mesela geleneklerin hâkim olduğu yerlerde daha az şiddet var. Geleneklerin daha çok ortaya çıktığı yerlerde kadına baskının çok olduğunu söyleyemem” iddiasında bulundu. Bulut da bu sözlere karşı “Gelenekler şiddeti destekliyor demiyorum” dedi.