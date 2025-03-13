Meclis’te ‘kurucu önder’ tartışması: CHP’li isimden MHP’ye sert çıkış!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 18:51

Güncelleme: 13.03.2025 - 18:51

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için "PKK'nın kurucu önderi" ifadesini kullanmıştı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda Bahçeli'nin bu ifadesine tepki gösterdi.

CHP'li Emir'in, "Abdullah Öcalan'a 'kurucu önder' diyorlar. Oysa bu ülkenin bir tek kurucu önderi var, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başka kurucu önder tanımıyoruz, kabul etmiyoruz" sözlerinin ardından MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da "Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'daki değişik sokaklarda 'Önder Apo' diyen kitleyle birlikte Öcalan'ın ve Atatürk'ün posterlerini birlikte taşıyan Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Başkanvekili bu lafları söylüyor. Bir günden bir güne duyduk mu sizin ağzınızdan 'teröristbaşı', 'terör örgütü elebaşı' laflarını da Sayın Genel Başkanımızın bir ifadesinden yola çıkarak böyle boş polemiklerle uğraşıyorsunuz" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, YPG'nin, İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde terör örgütü olarak tanımlandığını hatırlatarak, süreçten barış beklemenin yanlış olduğunu söyledi. Çömez, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde YPG terör örgütünün başı olarak Mazlum Kobani kırmızı bültenle aranıyor ve bakıyorsunuz, bazı siyasiler ve iktidar yetkilileri bu alçak teröristin attığı imza üzerinden siyasi analizler yapıyorlar ve bölgeye bir istikrar geleceğinden bahsediyorlar. Çok açıkça söylüyorum, terör örgütüyle arasına mesafeyi koyamayan, terörden medet uman, terörle pazarlık yapan ve terörle aynı masaya oturan, terör örgütüne 'terör örgütü' demeyen ya da diyemeyen, terör örgütü elebaşına, 50 bin kişinin katiline 'halk önderi' veya 'kurucu önder' diyen, bu alçak örgütten bir barış güvercini çıkartmaya çalışan tüm anlayışları yüce Meclis'in çatısı altında reddediyorum ve onları kınıyorum."

“BU ACI HEPİMİZİ KAVURMAYA DEVAM EDECEK”

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise sürece ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"PKK bildiğiniz gibi ateşkes ilan etti. Dolayısıyla da Sayın Abdullah Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısı sonrası PKK'ya yönelik çağrısına PKK olumlu yanıt verdi ve ateşkes ilan etti, bu konuda da gelişmeler çok çok önemli. Bir çatışmasızlık ortamının bir an önce sağlanması gerekiyor ki bu konuda yol alınabilsin. Dolayısıyla biz PKK'nın dile getirdiği ateşkesi önemli buluyoruz ama önemli bulmak yetmez, karşılığında da atılması gereken adımları bekliyoruz. Kimse ipe un sermesin, bir süreç başlamıştır ve bu diyalog sürecinin artık bir müzakere ve bir çözüme yönelmesi için de yapılması gereken, atılması gereken adımlar vardır.

Nevruz Bayramı'na gidiyoruz. Bu seneki Nevruz ateşinin barışa vesile olmasını istiyoruz ve sonrasında Ramazan Bayramı var ve buna bir de barış bayramı eklensin istiyoruz, bu konuda herkes üzerine düşen sorumlulukla devlet de iktidar da muhalefet de gerçekten toplumun beklentilerine yönelik adımları artık bir an önce atmalıdır. Düne dair söylediklerimiz dünle beraber gitti, bugün artık yeni şeyler söylememiz, yeni şeyler yapmamız gerekiyor. Hala eskinin acıları, eskinin iddiaları, eskinin savları üzerinden yol alamayız, siyasetin böyle bir lüksü olamaz. Siyaset bunda ısrar ediyorsa olsa olsa siyasi mevta olur, örtün üstünü, Allah rahmet eylesin. Siyaset, bugüne dairdir, yarına dairdir. Bakın, barış annelerinden bahsettik, yitirdikleri çocuklardan bahsettik; o zaman bize düşen sorumluluk başka çocuklarımızın ölmemesi için siyaset yapmaktır, yoksa ölümün güzellemesi değildir. O yüzden de her yerde silahlar sussun istiyoruz, özellikle Ortadoğu'da sussun istiyoruz yoksa bu acı hepimizi kavurmaya devam edecektir."

“BU ÜLKENİN BİR TEK KURUCU ÖNDERİ VAR, O DA GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de MHP lideri Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin Genel Kurul'da şunları söyledi:

"Bir tartışma var, Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı, daha sonra bu sıralarda birlikte milletvekilliği yaptığımız Mehmet Metiner'in devam ettirdiği bir tartışma. Abdullah Öcalan'a 'kurucu önder' diyorlar. Oysa bu ülkenin bir tek kurucu önderi var, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başka kurucu önder tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Bu çatının altında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu çatı altında bir başkasına 'kurucu önder' demeyi de asla kabul etmiyoruz, asla kabul etmeyeceğiz. Birileri dün söylediklerinin tam tersini söyleyebilirler ama biz tarihsel tutarlılığımızı sonuna kadar sürdüreceğiz."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Emir'in açıklamalarına şöyle cevap verdi:

"Öncelikle ifade edeyim, boş polemiklere ve demagojilere karnımız tok. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'daki değişik sokaklarda 'Önder Apo' diyen kitleyle birlikte Öcalan'ın ve Atatürk'ün posterlerini birlikte taşıyan Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Başkanvekili bu lafları söylüyor. Bir günden bir güne duyduk mu sizin ağzınızdan 'Teröristbaşı' 'terör örgütü ele başı' laflarını da Sayın Genel Başkanımızın bir ifadesinden yola çıkarak böyle boş polemiklerle uğraşıyorsunuz."

“GÖSTERMEZSENİZ YALANCISINIZ, İFTİRACISINIZ”

Emir de Akçay'ın ortaya attığı iddiaları ispatlaması gerektiğini belirtirken CHP'nin teröre karşı tutumunun hiç değişmediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bir defa, kendinizi savunabiliyorsanız savunun, savunamıyorsanız Cumhuriyet Halk Partisine saldırmayın. Hangi Grup Başkanvekili'nin Atatürk'ün resminin yanında Abdullah Öcalan'ın resmini taşıdığını buradan göstereceksiniz, göstermezseniz yalancısınız, iftiracısınız. Biz Abdullah Öcalan'a 'Abdullah Öcalan' diyoruz, terör örgütüne 'terör örgütü' diyoruz; elli yıldır diyoruz. Sen bu iki ay öncesine kadar böyle deyip de dün 'kurucu önder' dersen, ben millet adına bunu soracağım, ne oldu da teröristbaşı şimdi kurucu önder oldu diye soracağım. Sen buna cevap vereceksin veya sessizce önüne bakacaksın, öyle dava yok."