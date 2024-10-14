Meclis’te RTÜK’e samimiyet eleştirisi

RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, hafta içinde TBMM İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu’nda sunum yaptı. Sunumunda İslamofobi ve ırkçılık sorunlarına değinen Güler, İslamofobi’nin antik dönemden gelen bir sorun olduğunu savunarak “İslamofobi’nin de ırkçılığın da doğma noktası Batı’dır” dedi.

Meclis’te RTÜK’e samimiyet eleştirisi
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Sarp Sağkal
Yayınlanma: 14.10.2024 - 04:00

Medyada ırkçılık ve İslamofobi örneklerini sıralarken Suriyeli sığınmacılar konusuna da değinen Güler, İslamofobiyi engellemek için kapsamlı hukuki düzenlemeler gerektiğini söyledi.

‘NEFRET SÖYLEMİ’

Güler’in ardından söz alan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, ırkçılık ve nefret söyleminin çözülmesi için samimiyet gerektiğini vurguladı.

Çelenk “Batı diye homojen bir şey yok. Batı devletleri var, egemen devletler var” dedi. Muhalefete kullanılan nefret söylemlerinden de örnekler sıralayan Çelenk “CHP’liye ‘Kılıç artığı’ vesaire dünya kadar şey söyleniyor. Bu şikâyete konu oluyor. Kendilerine yakın çevrelere bu ırkçı ifadeler kullanmışsa en ağır cezaları verecek RTÜK bunu YSK’ye sevk ediyor, hiç günemine bile almıyor. Her gün A Haber’de, TGRT’de, Akit TV’de her türlü nefret söylemi dile geliyor. Nefret söylemi olduğunun farkında değilsiniz” ifadesini kullandı.


Etiketler: #RTÜK #Dem Parti #Dil

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