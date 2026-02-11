Mecliste tansiyon yükseldi: ‘Zor zamanlarda yön değiştirilmez’

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, Aksu’ya bağlı Altıntaş Mahallesi’nde yaşanan altyapı sorunları nedeniyle tansiyon yükseldi. CHP’den Aksu Belediye Başkanı seçilen, Kasım 2025’te istifa ederek AKP’ye katılan İsa Yıldırım ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir arasında tartışma yaşandı. Konuşma süresini aşan Yıldırım’ın mikrofonu Özdemir tarafından kapatıldı.

Özdemir’in, “Sonra kendi yayınını açıp orada konuşursun” sözleri üzerine tartışma çıktı. Özdemir, “Yerel yönetim dediğimiz şey sahne değildir. İnsanların acısı üzerinden, afet üzerinden siyasi şov yapılmaz. Zor zamanlarda yön değiştirilmez. Unutmayın, bu şehir günü kurtaranları değil zor zamanda sorumluluk alanları hatırlar. Kendisini siyasi nezakete davet ediyorum” dedi.