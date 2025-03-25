Medrese çalıştayına suç duyurusu: Anayasa kullanılarak, anayasanın bertarafı...

Yayınlanma: 25.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.03.2025 - 04:00

Şikayeti yapan Av. İsmail Sami Çakmak; söz konusu kararın laik devlet ve eğitim düzenini sağlayan anayasa maddelerinin yok sayıldığını vurgulayarak; “Anayasanın 25’inci maddesi alet edilmeye kalkışılarak ve itirazımıza konu hukuksuz-mantıksız bu karara gerekçe yapılmak suretiyle anayasanın bertaraf amaçlanmıştır” dedi.

Gazetemiz, 7-8 Aralık 2024’te Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Camisi’nde düzenlenen “Akademi-Medrese Buluşmaları 2 - Medresenin Geleceği Çalıştayı”nı gündeme getirmişti. Çalıştayı; Diyarbakır İl Müftülüğü, Diyanet Akademisi Başkanlığı Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ile terör örgütü Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen Medrese Âlimleri Vakfı ortak düzenlemişti. Çalıştay kapsamında; medreseler için Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bünyesinde kurulacak yeni bir müdürlük aracılığıyla yasal statü kazandırılması istenmişti.

ÇALIŞTAY DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ OLARAK SAYILDI

Avukat İsmail Sami Çakmak, Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Diyanet Akademisi Başkanlığı Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Bahadır Opus, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ve Medrese Âlimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi hakkında “anayasaya karşı eylem gerçekleştirmek” suçundan 18 Aralık 2024’te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. İtirazı inceleyen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı; şikayeti sadece Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Diyanet Akademisi Başkanlığı Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Bahadır Opus yönünden inceleyip; anayasanın “herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir” hükmünü içeren madde 25’e göre; çalıştayın “medreselerin ilerideki pratiği üzerine düşünsel bir istişare” olarak nitelendirerek çalıştayda herhangi bir suç ve suç unsuru barındırmadığına karar verdi.

SAVCI MEDRESELERİ MEŞRU SAYDI

Savcılığın kararı üzerine Av. Sami Çakmak; itirazda bulundu. Çakmak; dilekçe kapsamında 5 kişi hakkında şikayette bulunulmasına karşın; sadece 2 kişi hakkında karar verilmesinin “usul hukukunun” uygun olmayan bir karar verildiğini belirtti. Sami Çakmak, söz konusu savcılık kararının; “Değişiklik isimler kullanılarak eylemlerini sürdüren medreselerin var olduğunu, devrim yasalarınca kapatılan medreselerin meşru olduğunu ve kendisinin yasadışı medrese faaliyetlerinden haberinin olduğuna” kabul etmiş olduğunu belirtti.

ANAYASA GÖRMEZDEN GELİNDİ

Söz konusu kararın sadece anayasanın 25’ince maddesine dayanarak verilmesinin; anayasanın bütününe uygun olmadığını vurgulayan Sami Çakmak, itiraz dilekçesinde kararla anayasal açıdan şu ihlallerinin yapıldığını belirtti:

. Anayasanın “Başlangıç” kısmındaki “Hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı” ifade,

. “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz” hükmünün bulunduğu 14’üncü madde,

. “Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır” hükmünün bulunduğu 24’üncü madde,

. “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz” hükmünün bulunduğu 42’inci madde,

. “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdür” hükmünün bulunduğu 129’uncu madde,

. “Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir” hükmünün bulunduğu 136’ncı madde yok sayılmıştır.”

‘ANAYASANIN BERTARAFI AMAÇLANMAKTADIR’

Sami Çakmak dilekçesinde; “Bu anayasa hükümleri, anayasanın 25’inci maddesi alet edilmeye kalkışılarak ve itirazımıza konu hukuksuz-mantıksız bu karara gerekçe yapılmak suretiyle anayasanın bertaraf amaçlanmıştır” diyerek, şikayet konusunda kamu davası açılmasını talep etti.