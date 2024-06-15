Medreselere destek: Kurban vekâletleri Hizbullah’a gidiyor

Yayınlanma: 15.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.06.2024 - 04:00

Resmi bir vakıf olarak hareket eden Umut Kervanı Vakfı, yurtiçi ve yurtdışında yardıma gereksinim duyanlara maddi ve parasal yardım; öğrencilere kırtasiye, giyim ve burs yardımı yapmasıyla biliniyor. Yaşları 10 ila 17 yaş arasındaki erkek-kız öğrencilere kırtasiye ve kışlık giyim yardımı sağlıyor. Bununla birlikte parasal bağışlardan bir kısmı da medreselere aktarılıyor.

VAKIF ÜSTLENDİ

Kurban Bayramı’nın yaklaşması üzerine 12 bin TL bedelinde kurban hissesi de toplamaya başlandı.

Birliğin hisse toplamasını “İslami tebliğ tedris” adına ve “Kurbanını talebelerle paylaş” sloganıyla sürdürdüğü bunu da Umut Kervanı Vakfı üzerinden yaptığı saptandı.

Yetkililerden öğrenilene göre; vakfa ait bir banka hesabına hissedarlardan hisse toplanıyor. Hayvanların yetiştirilmesi ve kesimini ise vakıf üstleniyor. Hissedarlar kurbanlarının medreselerde sözde eğitim gören öğrencilere verilmesini isteyebiliyor. Bu sistemle medreselere gıda sağlanıyor. Hem vakıf hem de birliğin topladığı hisseler Diyarbakır’daki merkez medresesinin deposunda tutuluyor.

Birliğin medreselerinde görev yapan müderrislerden Cemal Çınar’ın aynı zamanda vakfın genel başkan yardımcısı olduğu da tespit edildi. Çınar, Hizbullah’ın askeri davasında yargılanmıştı.