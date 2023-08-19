Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ile gazeteci Semra Topçu evlendi

Yayınlanma: 19.08.2023 - 21:57

Güncelleme: 19.08.2023 - 21:57

Ankara'nın deneyimli gazetecileri Faruk Bildirici ve Semra Topçu'nun nikâh töreni, Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin salonunda yapıldı.

Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bildirici ve Topçu'nun meslektaşları gazeteciler, politikacılar ve yakınları davetli olarak katıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'nın iki deneyimli gazetecisi Bildirici ve Topçu'nun nikâh şahitliğini yaptı.