Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ile gazeteci Semra Topçu evlendi

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ile KRT'de "Haftanın Panoroması" programını yapan gazeteci Semra Topçu evlendi. Bildirici ve Topçu'nun nikâh tanıklığını ise Kılıçdaroğlu yaptı.

ANKA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 21:57
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ile gazeteci Semra Topçu evlendi
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Ankara'nın deneyimli gazetecileri Faruk Bildirici ve Semra Topçu'nun nikâh töreni, Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin salonunda yapıldı. 

Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bildirici ve Topçu'nun meslektaşları gazeteciler, politikacılar ve yakınları davetli olarak katıldı. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'nın iki deneyimli gazetecisi Bildirici ve Topçu'nun nikâh şahitliğini yaptı.


Faruk Bildirici semra topçu

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