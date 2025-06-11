Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, kendisinden habersiz AKP’ye üye yapılmış

Gazeteci ve medya ombudsmanı Faruk Bildirici, Nisan ayında e-Devlet üzerinden habersiz şekilde AKP'ye üye yapıldığını açıklamıştı. Bu süreçte yaptığı suç duyuruları ve başvurulara karşılık alamadığını belirten Bildirici, konuyu son olarak Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşıdı.

Bildirici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Medya ombudsmanı olarak Kamu Ombudsmanı’na başvurdum! Benden habersiz AKP’ye üye yapılmamla ilgili suç duyurumdan ve başvurularımdan yanıt alamayınca yeni bir girişimde bulundum. Sahte üyelikleri engelleyecek önlem almayan, nedenlerini incelemeyen ve e-Devlet’e 'iptal' butonu koymayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nı Ombudsman’a şikayet ettim."

Bildirici, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu sorunu yıllar önce tespit ettiğini de hatırlatarak, 2012 tarihli bir belgeyi başvurusuna eklediğini belirtti:

“Başsavcılık, sahte üyeliklerdeki artışı yıllar önce fark etmiş. 2012’de dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil, partilerin uyarılması için Siyasi Partiler Sicil Bürosu’na yazı göndermiş. Ancak bununla sınırlı kalınmış; vatandaşları koruyacak bir mekanizma kurulmamış.”

Bildirici, bu gelişmelerin ardından siyasi partilere üyelik süreçlerinin daha güvenli hale getirilmesi ve vatandaşların rızası dışında yapılan üyeliklerin önüne geçilmesi için yasal ve dijital önlemler alınması gerektiğini vurguladı.