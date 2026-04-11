Medya ve iletişim sektörünün önde gelen isimleri ve şirketleri, Boğaziçi Üniversitesi'nde Medyafest'te öğrencilerle buluştu

Boğaziçi Üniversitesi’nin düzenlediği ve medya dünyasının önemli buluşma noktalarından biri haline gelen Medyafest, kapılarını açtı.

Medya, yayıncılık, yapım, dijital platformlar ve iletişim dünyasından önemli isimleri öğrencilerle ve sektör profesyonelleriyle bir araya getiren etkinlik iki gün sürecek.

Sektörün bugün ve yarınının konuşulduğu panelde, Merzigo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yiğit Doğan Çelik konuşmacı olarak yer alırken, Medyapım Kurucusu Fatih Aksoy da oturuma katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise Bloomberg HT anchor’ı ve yayıncı Dr. Pelin Yantur üstlendi.

Panelde, geleneksel yayıncılık modelinden platform odaklı dağıtım yapısına geçiş, içerik ekonomisinin geçirdiği yapısal dönüşüm, creator economy’nin legacy IP sahipleri açısından ortaya çıkardığı yeni fırsatlar ve Türk içeriklerinin küresel rekabetteki güncel konumu gibi sektörün en kritik başlıkları ele alındı.

Katılımcılar, medya dünyasında artık yalnızca içerik üretmenin değil, içeriği doğru platform, doğru strateji ve doğru dağıtım modeliyle konumlandırmanın belirleyici hale geldiğine dikkat çekti.