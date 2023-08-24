“Medyada Güncel Kavramlar” kitabı yayımlandı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 15:18

Güncelleme: 24.08.2023 - 15:44

Günümüz medyası sürekli gelişen, teknolojinin kendisine sağladığı özellikleri sayesinde gündelik hayattaki pek çok etkinlikten siyasal kararlara kadar “insan” davranışına etki edebilen” bir araç durumuna geldi.

Tekonolojideki hızlı değişikliklerin yarattığı bu yeni toplumsal yaşamda artık tekno politikaların, yapay zekanın, robot gazeteciliğin, algoritmanın, metaverse’ün, NFT’nin, platform kapitalizminin dijital vatandaşlığın ne anlama geldiğini, ne anlamlar yaratabileceğini bilmek hem akademisyenler hem de iletişim öğrencileri için önem kazandı.

Prof. Dr. Filiz Aydoğan’ın editörlüğünü üstlendiği “Medyada Güncel Kavramlar” kitabı ile teknolojik özelliklerin medyaya eklemlenmesiyle hayatımıza giren pek çok kavrama açıkıklık getirilmesi hedefleniyor.

Bu amaçla yola çıkan “Medyada Güncel Kavramlar” kitabında 50’ye yakın güncel medya kavramı incelenirken, ülkemizin medya çalışmalarına da katkı sunmak amaçlanıyor.

Prof. Dr. Filiz Aydoğan

“YENİ KAVRAMLARI BİLMEK ZORUNDAYIZ”

Medya alanında çalışan bir akademisyen, medya öğrencisi ya da medya hakkında bilgi edinmek isteyen herkesin pek çok yeni kavrama aşina olması gerektiğini söyleyen Aydoğan, kitabın önsözünde şu ifadeleri kaydetti:

“Medyanın altyapısını teşkil eden teknolojide yaşanan hızlı değişikliklerin yarattığı bu yeni toplumsal yaşamda artık yapay zekaların, algoritmaların, blokzincirlerin deepfake’lerin, dijital platformların, bolluk ekonomisinin, dijital göçebelerin, popülizmin ne anlama geldiğini, ne anlamlar yaratabileceğini bilmek zorundayız. İşte bu nedenle, biz medya akademisyenleri, yaşadığımız toplumun medyasını “şekillendiren”, “yaratan”, “kitleleri yönlendirmeye” uğraşan medyayı anlamak, eleştirmek için uluslararası literatürleri de tarayarak medyada sıkça kullanılan güncel kavramları derledik. Ülkemizin medya literatürüne katkıda bulunmak için hazırladığımız bu çalışmaya, üniversite camiamızın farklı üniversitelerinde yer alan çok değerli akademisyenler katılmıştır.”

KİTABA KATKI SUNAN AKADEMİSYENLER İSE ŞU ŞEKİLDE:

*Filiz Aydoğan Boschele

*Çiler Dursun

*Bahadır Kapır

*Vural Özdemir

*Onur Akyol

*Erhan Saka

*Canan Arslan

*Aysel Ay

*Ümit Sarı

*Ahmet Eker

*Mesut Aytekin

*Özgü Yolcu

*Özlem Arda-Oğuz Şentürk

*Serkan Karatay

*Erdem Yedekci

*Seyedmorteza Mousavi

*Bahar Öztürk

*Ayşen Akyüz

*Bilge Altuntaş

*Barika Göncü

*Mehmet Türkcan

*Emel Uzun Yedekci

*Uğur Baran Hanağası

*Marco Boschele

*Burak İli

*Mehmet Özkan Yıldırım

*Neslihan Bulur

*Hazal Sena Karaca

*Recep Ünal

*Mesut Aytekin