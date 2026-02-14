Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mehmet Ağar'dan yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ziyaret

Mehmet Ağar'dan yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ziyaret

14.02.2026 17:18:00
Daha önce İçişleri Bakanlığı yapmış olan Mehmet Ağar, göreve yeni atanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyareti paylaşan Çiftçi, "Nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Erzurum Valiliği'nden İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Çiftçi, Susurluk davası sanıklarından, faili meçhullerle anılan eski bürokrat, polis ve siyasetçi Mehmet Ağar'ın kendisini ziyaret ettiğini ifade etti.

Çiftçi, "1992 yılında Erzurum Valiliği de yapmış, İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Sayın Mehmet Ağar'a nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Böylece Çiftçi'yi, yeni görevi nedeni ile makamında tebrik eden ilk isimlerden biri Mehmet Ağar oldu.

