‘Mehmet Akif Ersoy’ ile gündeme gelmişti: O mekana narkotik baskını!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta gözaltına alınan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, devam eden süreçte üç isimle birlikte tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Ersoy 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' ile suçlanıyor.

Bunun ardından, Ersoy'un tutuklandığı soruşturma kapsamında ifade veren 35 yaşındaki kadın bir sunucu, Ersoy ile Kütüphane Etiler'e gittiklerini söyledi.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, kadın sunucunun ifadesinde söylediği ‘Kütüphane’ isimli mekana Narkotik ekipleri bir baskın yaptı.

Söz konusu mekan, ünlülerin uğrak adresi olarak bilinirken, polis baskınının çarşamba günü yapıldığı belirtildi.

‘Kütüphane’ isimli mekanın içerisinde ‘fotoğraf ve videoya’ izin verilmediği biliniyor.