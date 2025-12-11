Mehmet Akif Ersoy 'siyasi operasyon' dedi: 'Türkiye’de hukukun geldiği noktayı pek çoğumuz biliyoruz'

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından önceki gece gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararının verildiği dakikalarda Habertürk'teki görevinden alınan Ersoy ve 3 kişi hakkında dün gece tutuklama kararı verilmişti.

Mehmet Akif Ersoy'un hakimlik ifadesinde, kendisine karşı yapılanı 'çok net bir siyasi operasyon' olarak nitelediği, kendisine itibar suikastı yapıldığını söylediği ve 'beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum' dediği öğrenildi.

"İFADELERE GİRMİŞ SORULAR ÇİRKİN İFADELERDİR"

Edinilen bilgiye göre, Ersoy'un kendisi hakkında tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde özetle şunları söylediği kaydedildi:

"Ben gazetecilik yapıyorum. (Yöneltilen suçlama) Utanç verici bir suçlamadır. Evimde arama yapmadılar, isterseniz arama yapabilirsiniz demiştim. Ben 2 aydır çevremdekilere bir şey olacak, başıma bir şey gelir mi diye kendileriyle paylaştım, üzüldüm, ailem adına, bana güvenenler adına. İfadelere girmiş sorular çirkin ifadelerdir, gizli tanık yönünden sorulan sorulardı, bunların hepsine açık yüreklilikle cevap verdim. Ben Adli Tıp'a giderken rahattım, lakin oradan gelecek raporun benim için önemi yoktur, savcılıkta bana öyle sorular sordular ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim. Daha önce FETÖ tarafından telefonlarım dinlenmişti, yaptığım işi düzgün yapmaya gayret ettim.

"BİR TAKIM KİŞİLERİ BANA KARŞI KIŞKIRTTILAR"

Benim 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler, bu sürecin öncesinde de beni İmamoğlu dosyasına sokmaya çalıştılar, daha sonra Rezzan üzerinden üzerime geldiler. Kenan Tekdağ ile birlikte çalıştım, sosyal medya üzerinden mason olduğumu söylediler, ajan olduğumu söylediler. Bunların hiçbiri olmadı, benim yolsuzluğum yok, arkadaşlarım belli, geldiğimiz son noktada bana karşı iftirada bulunulması için bir takım kişileri bana karşı kışkırttılar. Bunların kim olduğunu bilmiyorum, öğrendiğimde bunlardan şikâyetçi olacağız.

"HUKUKUN GELDİĞİ NOKTAYI BİLİYORUZ"

Dünkü kötü hissimi kaybettim, daha iyi hissediyorum, bu çok net bir şekilde siyasi operasyondur. Arkadaşlarım dahil edildi, elde hiçbir delil olmadan gizli tanık beyanı ile… E. ile 4–5 senedir görüşmüyorum, U.T. ile 8 aydır ifade verdiğinden beri yanlış anlaşılır diye görüşmüyorum. M.M. arkadaşımdır, bize örgütü nasıl kurmuşuz, nasıl bir zemin hazırlayacak bir münasebetimiz olmuş? Ben bu işi yaparken hakkımda tweetler atıldı. Bir takım isimler hakkında ilişkim olduğu söylendi. İtibar suikastı yapıldı. Bunlarla ilgili şekilde o tweetleri atanlara ulaşılamadı, Türkiye’de hukukun geldiği noktayı pek çoğumuz biliyoruz, beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum, serbest bırakılmamı talep ederim..."