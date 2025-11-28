Mehmet Ali Ağca kimdir?

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’yi 1 Şubat 1979'da öldürdükten sonra tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçarak, 13 Mayıs 1981'de yasa dışı yollarla gittiği Vatikan'da suikast girişiminde bulunduğu Papa II. Jean Paul tarafından affedilen Mehmet Ali Ağca, Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14’üncü Leo ile görüşmek için Bursa'nın İznik ilçesine gitti. Peki, Mehmet Ali Ağca kimdi?

MEHMET ALİ AĞCA KİMDİR?

Mehmet Ali Ağca, Türkiye'de Malatya'ya bağlı Güzelyurt mahallesinde 1958 yılında doğdu. Çocukluğu ve gençliğinin bir kısmını Malatya'da geçirdikten sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a geldi. Lise öğreniminin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitimine devam etti. Üniversite yıllarında çeşitli ideolojik gruplarla tanıştı ve daha sonra Türkiye ve Bulgaristan arasında kaçakçılık yaptı.

ABDİ İPEKÇİ SUİKASTİ

1 Şubat 1979'da Milliyet gazetesi başyazarı Abdi İpekçi'ye düzenlenen suikastın tetikçisi olarak, olaydan 5 ay sonra, 25 Haziran 1979'da yakalandı. Polisin ek gözaltı süresi istemesine rağmen, bu talep reddedildi ve Maltepe Askerî Cezaevi'ne konuldu. Cezaevinden 6 ay sonra 23 Kasım 1979'da, adı Susurluk Kazası ile gündeme gelen Abdullah Çatlı'nın da aralarında bulunduğu iddia edilen bir grubun yardımıyla kaçırıldı. Timur Hanoğlu tarafından düzenlenen sahte bir pasaportla Bulgaristan'a kaçtı. Gıyabında ölüm cezasına çarptırıldı.

PAPAYA SUİKAST GİRİŞİMİ

Ağca'ya göre suikast planı, kendisi ve yardımcısı Oral Çelik'in Aziz Petrus Meydanı'nda ateş açması ve küçük bir patlamanın yarattığı panikle Bulgar elçiliğine kaçmasıydı. 13 Mayıs günü meydanda oturup kartpostal yazarak papanın gelmesini beklediler. Papa yanlarından geçerken Ağca birkaç el ateş ederek papayı yaraladı, ancak seyirciler ve Vatikan güvenlik şefi Camillo Cibin tarafından yakalandı. Bu durum suikastı tamamlamasını ya da kaçmasını engellemiştir. II. Ioannes Paulus'a iki kurşun isabet etti; kurşunlardan biri bağırsağının alt kısmına, diğeri ise sol eline saplandı. İki görgü tanığı da vuruldu. Oral Çelik paniğe kapıldı ve bombasını patlatmadan ya da ateş açmadan kaçtı. Papa suikast girişiminden sağ kurtuldu.

MEHMET ALİ AĞCA'NIN HAPİS CEZASI

Ağca, Temmuz 1981'de suikast girişimi nedeniyle İtalya'da ömür boyu hapse mahkûm edildi. Vurulmasının ardından Papa II. Ioannes Paulus, insanlardan "içtenlikle affettiğim kardeşim (Ağca) için dua etmelerini" istedi. 1983 yılında papa ve Ağca, Ağca'nın tutulduğu cezaevinde bir araya geldi ve özel olarak konuştu. Papa yıllar boyunca Ağca'nın ailesiyle de temas hâlinde olmuş, 1987'de annesiyle, on yıl sonra da kardeşiyle görüşmüştür. Ağca, hapse girdikten sonra İslam'ı terk ettiğini ve Hristiyanlığa geçtiğini açıkladı.

TÜRKİYE'DE TEKRAR HAPSE GİRMESİ

Ağca, İtalya'da ömür boyu hapis cezasının yaklaşık 20 yılını çektikten sonra, Papa II. Ioannes Paulus'un isteği üzerine, dönemin İtalya Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi tarafından Haziran 2000'de af çıkarıldı ve Türkiye'ye sınır dışı edildi.

Ağca, 2000 yılında Şartlı Af Yasası'ndan yararlanarak Türkiye'ye iade edildi. Ağca'ya tanınan bu hak büyük tepkilere yol açtı. Her iki dava birleştirildi ve Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Tek dava, 1979 yılında Cengiz Aydos'un taksisinin kaçırılması, 22 Mart 1979 tarihinde Kızıltoprak'taki Yıldırım kuyumcusunun soyulması ve 4 Nisan 1979 tarihinde Fruko gazoz deposundan para çalınması ile ilgiliydi. 18 Ocak 2000 tarihinde hâkimler, kuyumcu soygunu ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" (6136 sayılı kanun) nedeniyle açılan davada zaman aşımı nedeniyle suçlamaları reddetti. Ağca, zimmete para geçirme ve para hırsızlığı suçlarından 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ağca'nın avukatları Aralık 2000'de 4616 sayılı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası uyarınca Ağca'nın serbest bırakılması için başvuruda bulunmuşlardır. Talepleri Kartal 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Avukatlar bu karara karşı temyiz başvurusunda bulundular, ancak temyiz mahkemesi kararı onadı. Ağca'nın müebbet hapis cezası, yabancı bir cezaevinde yatması hâlinde hapis cezalarını kısaltan bir Türk yasası uyarınca 10 yıla indirildi. Kara para aklama mahkumiyeti ve 36 yıl hapis cezası, Türk yasalarına göre yedi yıl olan soygun zaman aşımı nedeniyle bozuldu.

SERBEST BIRAKILMASI

Ağca 12 Ocak 2006'da şartlı tahliye edildi. Ancak 20 Ocak 2006'da Türk Yargıtay'ı İtalya'da geçirdiği sürenin Türkiye'deki cezasından düşülemeyeceğine hükmetti ve Ağca yeniden hapse girdi. Ağca 18 Ocak 2010 tarihinde cezaevinden tahliye edilmiştir. Ağca, 52 yaşında olmasına rağmen zorunlu askerlik hizmeti için hâlâ uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla askerî bir hastaneye sevk edilmiştir. Ordu, Ağca'nın "antisosyal kişilik bozukluğu" nedeniyle askerliğe elverişli olmadığına karar verdi.

'MESİH' İLANI

Ağca, yaptığı bir açıklamada: "Önümüzdeki üç gün içinde sizinle buluşacağım. Yüce Tanrı adına, bu yüzyılda dünyanın sonunun geldiğini ilan ediyorum. Tüm dünya yok olacak, her insan ölecek. Ben Tanrı değilim, ben Tanrı'nın oğlu değilim, ben ebedi Mesih'im." dedi.

YAĞMA SUÇLAMASI VE TEHDİT

Bahçelievler’de 2021 yılında meydana gelen olayda, bir daireyi borçları karşılığı üzerine alan Gökhan Soylu, aralarında Mehmet Ali Ağca’nın da olduğu 5 kişi ile görüştü. Soylu bu görüşmede Ağca tarafından çocukları ile tehdit edildi.

Gökhan Soylu, yaşanan olaydan korkması nedeniyle evin devrini Mehmet Ali Ağca’ya verdi. Soylu olaya ilişkin şikayetçi olurken olaya ilişkin 5 sanık hakkında ’yağma’ suçundan 2023 yılında dava açıldı.

AKİT TV VE TEĞMENLERE TEHDİT

Mehmet Ali Ağca, 2024 yılında Akit TV'de Kırmızı Masa” isimli programa çıkarıldı. Ağca, söz konusu programda teğmenleri tehidt ederken "Atacaksın bunları. Sen o teğmenelrin WhatsApp Yazışmalarını gördün mü? Yunan ordusu yapmaz bunları. Eğer Tayyip Erdoğan satanist, siyaoist çeteleri yok edemezse yazıklar olsun. Yok edeceksin bu tehlikeyi. Öyle 100-500 tane teğmen atmakla olmaz. Atacaksın kayyımı. Bana görev verilirse asarım. Asarım derken ben demokratik hukuk devletini savunuyorum" dedi.

MEHMET ALİ AĞCA'NIN ÖZEL HAYATI

Mehmet Ali Ağca 2005 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde Orta Doğu Gazetesi yazarı Rabia Kazan ile nişanlandı. O dönem, Nazlı Ilıcak'a röportaj veren Kazan, "26 yıl içeride yatan birine hiç benzemiyordu. Çok nazik ve dikti. Bu beni çok etkiledi." açıklamasını yapmıştı. Kazan, 2007 yılında Ağca ile arasında bulunan nişanın kurgudan ibaret olduğunu açıklamıştı.