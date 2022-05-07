Mehmet Ali Güller yazdı: "Binali Yıldırım ‘sesli istila’ demişti"

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:28

Türkiye'de sığınmacı tartışması devam ediyor. Geçen günlerde Yapımcı Hande Karacasu’nun kendi Youtube hesabı üzerinden paylaştığı 'Sessiz İstila' isimli kısa filmi, eleştirilerin odağı haline gelmişti. 3 Mayıs 2043'te geçen kısa filmde, doktor olduğu anlaşılan bir genç, sığınmacıların ‘işgal ettiği’ Türkiye’de anne ve babasına geçmişte ‘gerekli tepkiyi göstermedikleri için’ sitem ettiği görülmüştü.

Kısa süre sonra Karacasu gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller, bugünkü "Binali Yıldırım ‘sesli istila’ demişti" başlıklı yazısında AKP'deki 'sessiz istila' ifadesinin ilk önce Binali Yıldırım tarafından kullanıldığını yazdı.

'Sessiz İstila' ifadesine karşı çıkanların böyle bir tehlike olmadığını savunduklarını belirten Güler, böyle bir tehlike olduğunu, aslında kendilerinin de kabul ettiğini Binali Yıldırım örneği vererek ortaya koydu.

"AVRUPA’NIN BUNU GÖRMESİ LAZIM"



Güller'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Sessiz İstila’ya karşı çıkanlar, yukarıda işaret ettiğim yaklaşım yanlışlıkları nedeniyle değil, politik gerekçelerle sığınmacılığı savundukları için belgeseli hedef alıyorlar. İstila kelimesi üzerinde duruyorlar, böyle bir tehlike olmadığını savunuyorlar…

Oysa böyle bir tehlike olduğunu, aslında doğrudan kendileri söylüyorlar. Nasıl mı? Anımsatalım:

Tampon Ülke - Emperyalizmin Göç Stratejisi (Kırmızı Kedi Yayınları) kitabımda önemle dikkat çekmiştim. Başbakan Binali Yıldırım, 24 Kasım 2016’da TRT’de gazetecilerin karşısında aynen şunları söylemişti: “Düşünün, Türkiye olmasa ne olacak? Bütün bu Ortadoğu’dan, kargaşanın, savaşın yaşandığı bölgelerden akın akın mülteciler Avrupa’yı istila edecek ve çok büyük bir sorunla yaşamak zorunda kalacaklar. Türkiye buradan bütün bu sorunları, kendi içerisinde yönetebilen bir ülkedir. Avrupa’nın bunu görmesi lazım.”

Yani AKP’nin Başbakanı Binali Yıldırım, 5-6 milyon mültecinin Avrupa’yı istila etmek yerine kendi yönettiği ülkeyi istila ediyor olmasını, övünülecek bir politika olarak anlatmıştı!"