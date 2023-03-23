Mehmet Ali Kulat canlı yayında son anketi açıkladı: Erdoğan'a büyük şok

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 10:44

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 10:55

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, konuk olduğu canlı yayında 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yüz yüze görüşerek gerçekleştirilen anketi açıkladı.

Habertürk ekranlarında yayımlanan Habertürk Gündem'e konuk olan Mehmet Ali Kulat, yaptıkları araştırmalarda AKP'nin fabrika ayarlarına dönmesi gerektiği görüşünün yaygın olduğunu aktardı.

Kulat, son anketi 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yaptıklarını aktardı.

ERDOĞAN'A KÖTÜ HABER

Ankete katılımcılara "Hangi Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 46.5 tercihini Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 42.4 ise Erdoğan'a oy vereceğini ifade etti. Anketten çıkan cevaplar şöyle;

Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.5

Erdoğan: Yüzde 42.4

Kararsız: Yüzde 7.7

Diğer: Yüzde 3.4