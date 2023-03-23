Mehmet Ali Kulat canlı yayında son anketi açıkladı: Erdoğan'a büyük şok
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, katıldığı canlı yayında son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fark attı.
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, konuk olduğu canlı yayında 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yüz yüze görüşerek gerçekleştirilen anketi açıkladı.
Habertürk ekranlarında yayımlanan Habertürk Gündem'e konuk olan Mehmet Ali Kulat, yaptıkları araştırmalarda AKP'nin fabrika ayarlarına dönmesi gerektiği görüşünün yaygın olduğunu aktardı.
Kulat, son anketi 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yaptıklarını aktardı.
ERDOĞAN'A KÖTÜ HABER
Ankete katılımcılara "Hangi Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 46.5 tercihini Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 42.4 ise Erdoğan'a oy vereceğini ifade etti. Anketten çıkan cevaplar şöyle;
Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.5
Erdoğan: Yüzde 42.4
Kararsız: Yüzde 7.7
Diğer: Yüzde 3.4
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