Mehmet Ali Kulat canlı yayında son seçim anketini açıkladı: Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında 5 puan fark
MAK Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, canlı yayında son seçim anketini açıkladı. Buna göre, Buna göre Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki fark, 5 puan...
Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayımını sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, gerçekleştirdikleri son anketin sonuçlarını Habertürk TV canlı yayınında açıkladı.
Buna göre katılımcıların yüzde 47'si, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?" sorusuna 'Kemal Kılıçdaroğlu' yanıtını verdi. 'Recep Tayyip Erdoğan' diyenlerin oranı ise yüzde 42 oldu.
Kulat'ın söz konusu ankete dair açıklamaları şöyle:
"Kemal Kılıçdaroğlu diyenler yüzde 47, Recep Tayyip Erdoğan diyenler yüzde 42. Üç puan içerisinde Muharrem İnce'nin de olduğu 'diğer' başlığı altında... Sadece 'Muharrem İnce' diye şundan sormadık, başka adaylar da düşünebilirler diye. Ama çok ilginç. Yüzde 8 'kararsızım' diyenler var, ama bu kararsız olduğunu söyleyen seçmenlerin neredeyse tamamına yakını HDP'li seçmeni olduğu fikrindeyim. Bunlar parti yönetiminin işaretine bakıyor."
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