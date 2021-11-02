Son dakika... Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın İstanbul'da
Son dakika... "Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Türk adli makamları tarafından Uruguay'da teslim alınan Aydın, Türkiye'ye getirilmek üzere uçağa bindirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri nezaretinde Aydın'ı taşıyan uçak, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden havalandıktan sonra saat 18.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.
???????Aydın, Türkiye'ye girişinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uçak altında gözaltına alınacak.
Fatih Aydın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülecek.
Hakkında 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, emniyetteki sürecin tamamlanmasından sonra İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilecek.
"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuştu.
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