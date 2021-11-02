’Tosuncuk’un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye’ye getiriliyor
Çiftlik Bank’ davasının sanığı Mehmet Aydın’ın Uruguay’da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın bugün Türkiye’ye getiriliyor.
Uruguay’da gözaltına alınan Fatih Aydın’ın Türkiye’ye iadesi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların iadesi talebinde bulunarak, Türk adli makamlarına teslim edilmesini istedi.
Yapılan görüşmeler sonrası Türkiye’ye iadesi gerçekleştirilen Fatih Aydın, bugün Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden tarifeli uçak ile saat 18.30 sıralarında Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Binance, para çekim işlemlerini askıya aldı
- Dolar/TL için iki kritik tarih!
- Piyasalarda tüm gözler yarına çevrildi
- İzmir'deki cezaevi için çarpıcı iddia
- Eski genel başkanlar harekete geçti
- Kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu
- Erdoğan’ın gitmediği Glasgow’a İmamoğlu gidecek
- İkinci el araç almak isteyenler dikkat!
- WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar neler?
- İstanbul Valisi'nden İmamoğlu'na yanıt