Mehmet Aypek kimdir? Mehmet Aypek neden öldü?

Yayınlanma: 26.04.2023 - 11:26

Güncelleme: 26.04.2023 - 11:26

Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek, Ankara'da bir plazada bulunan ofisinde, yakın koruması tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



MEHMET AYPEK KİMDİR?



73 yaşındaki Mehmet Aypek iş insanıdır. Mehmet Aypek'in inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketi vardır. Aypek bir dönem, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili olarak görev yapmıştır. Mehmet Aypek, eski Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegesiydi.

MEHMET AYPEK NEDEN ÖLDÜ?

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir plazada meydana geldi. Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, plazanın girişinde bulunan ofisinde koruması Halil G. tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Plaza yakınlarında bulunan Yunus polisleri, silah sesi sonrası plazaya gelerek zanlı Halil G.'yi silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Saldırıda ağır yaralanan Aypek ise olay yerine 200 metre mesafede bulunan 100'üncü Yıl Hastanesi'ne kaldırıldı. Aypek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



MEHMET AYPEK'İN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Aypek'in cenazesi perşembe günü öğle namazına müteakiben Gölbaşı Ağörençarsak köyünde defnedilecek.



