Mehmet Balık'tan TÜİK'in kira artış oranına tepki: AKP iktidarı evsizler ordusu yaratacak

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:46

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan enflasyonunu yüzde 69,97 olarak açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre konut fiyatlarında kira artış oranı ise yüzde 34,46 olarak gerçekleşti.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, TÜİK'in açıklamasına tepki gösterdi. Balık, "AKP iktidarı evsizler ordusu yaratacak" başlıklı bir açıklama yayınladı.

Balık, "Konut fiyatlarındaki artış sürerken, veriler tam anlamıyla TÜİK tarafına yansımasa da, yurttaşlar yakından hissetmektedir" dedi.

"EVSİZLİK SORUNU YAŞANMASI KAÇINILMAZ OLACAKTIR"

Balık açıklamasının devamında şunlar kaydetti:

"AKP Hükümeti’nin ülkeyi mülteci kampına çevirme sevdası konut fiyatları ve kiralarında talep patlamasına sebep oldu. Sığınmacılara yapılan yardımlar ve tanınan ayrıcalıkların ve para ile vatandaşlık satılması gibi nedenlerle büyük şehirlerin demografik yapısının bozulmasının yanı sıra konut sıkıntısı yaşanmaya başladı. Son 1 yılda konut kiraları neredeyse 5 kat yükseldi.

Ayrıca, Ekonomi bilimi ile inatlaşan AKP iktidarının yarattığı dar boğaz inşaat sektörü maliyetlerini yüzde 150 oranında artırarak neredeyse durma noktasına getirmiştir. Bir de bunlar yetmezmiş gibi Ticaret Bakanlığı’nın geçen haftalarda yaptığı düzenleme ile yabancıya konut satışını döviz kazandırıcı hizmetlerin kapsamına alması ileriki günlerde konut fiyat ve kiralarının katlanarak artacağını göstermektedir.

AKP iktidarının oturum alan yabancı ülke vatandaşları sorunu ve mevduat faizleri ile inatlaşmayı bırakıp bir an önce yurttaşlarını yararına hareket etmesi gerekmektedir. Aksi halde iyice çığırından çıkan ekonomik krizle birlikte bir de evsizlik sorunu yaşanması kaçınılmaz olacaktır."