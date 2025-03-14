Mehmet Cengiz'den Sözcü gazetesinin 26 yazarı ve muhabirine suç duyurusu

Yayınlanma: 14.03.2025 - 11:31

Güncelleme: 14.03.2025 - 11:44

İktidara yakınlığıyla bilinen iş insanı Mehmet Cengiz, Cengiz Holding'in aldığı ihale veya doğaya zarar verdiğine ilişkin haberler yazan Sözcü gazetesinin 26 yazar ve muhabiri hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Cengiz’in şikayetlerini haklı bulur dava açarsa gazeteciler hakkında 1 yıldan 4.5 yıla kadar, toplamda ise 17,5 yıla kadar ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Özellikle maden şirketleri ile doğaya zarar verdiği gerekçesi ile pek çok çevre haberine konu olan Cengiz Holding'in sahibi iş insanı Mehmet Cengiz, Sözcü gazetesinin 26 gazetecisinden şikayetçi oldu ve her bir gazeteci için 17 yıla kadar hapis cezası talep ettiği suç duyurusunda bulundu.

174 HABER ŞİKAYET KONUSU

Sözcü gazetesinden 26 yazar ve muhabirin yazdığı haber ve köşe yazılarının yer aldığı toplamda 174 ayrı haberden şikayetçi olan Mehmet Cengiz, Türk Ceza Kanunu’nun 7 ayrı maddesinden dava açılmasını istedi. Savcılık, Cengiz’in şikayetlerini haklı bulur ve dava açarsa gazeteciler, hakkında 1 yıldan 4.5 yıla kadar, toplamda ise 17,5 yıla kadar ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Konuya ilişkin konuşan ve hakkında yaptığı haber nedeniyle dava açılan muhabirlerden Evren Demirdaş, "Maalesef bu iktidar döneminde hiçbir gazeteci işini güvence altında yapamıyor çünkü iktidara yada kendisine yakın isimlerle ilgili yapılan haberlere zaman geçirmeksizin soruşturmalar, tazminat davaları hatta hapis cezalarıyla sonuçlanabiliyor. Türkiye'nin yakından tanıdığı bir kişi olan bir müteahhittin şirketinin aldığı milyonluk ihaleyi haberleştirdiğim için mesnetsiz suçlamalarla hakkımda soruşturma açılmasına hiç şaşırmadım çünkü artık bu absürtlüğe alıştık" dedi.