'Milletin a.. koyacağız' diyen Mehmet Cengiz bu sefer de 'tavsiye' verdi: 'K.çını kaldırsınlar'
Muhalefetin 5'li çete olarak adlandırdığı Cengiz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, bir bankanın 100'üncü yıl gecesinde magazin mikrofonlarına konuştu. Daha önce 'Milletin a.. koyacağız' küfrü ile bilinen Cengiz, bu sefer de yurttaşa, "Biraz k.çını kaldırsınlar yaptığım işleri örnek alsınlar" dedi.
Kamuoyunda '5'li çete' olarak da bilinen şirketlerden Cengiz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, yurttaşa kullandığı küfür ile hafızalara kazınmıştı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sık sık poz vermekten çekinmeyen ve şirketinin aldığı kamu ihaleleri ile gündem olan Cengiz, bir bankanın 100'üncü yıl gecesinde kendisini eleştiren yurttaşları hedef aldı.
"UTANIRLAR"
Magazin Burada'ya konuşan Cengiz şu ifadeleri kullandı:
"Devamlı yatırım yapıyorum. Merak etmeyin. Bütün zekamı insanların lehinde kullanmaya devam ediyorum. Biraz k.çını kaldırsınlar yaptığım işleri örnek alsınlar. Hayal edemeyecekleri işleri yaptım. Kıskançlıkla bu iş olmaz. Zahmet edip de yaptığım işleri gezsinler, utanırlar."
'Milletin a.. koyacağız' sözleri ile akıllara kazınan Mehmet Cengiz bu sefer de 'tavsiye' verdi: 'K.çını kaldırsınlar'— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 26, 2024
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